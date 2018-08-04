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    Коноплянка травмувався, але до старту сезону у Німеччині має одужати

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    Євген Коноплянка. Фото ФК &laquo;Шальке-04&raquo; - Коноплянка травмувався, але до старту сезону у Німеччині має одужати
    Євген Коноплянка. Фото ФК «Шальке-04»

    Євген пропустить кілька тижнів через ушкодження

    Атакувальний півзахисник «Шальке» та збірної України Євген Коноплянка тимчасово припинив тренувальний процес.

    Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу, передає прес-служба Федерації футболу України.

    Пауза у підготовці до нового сезону пов’язана із травмою футболіста, якої він зазнав на занятті напередодні.

    Повідомляється, що Євген надірвав м’язові волокна в області аддуктору лівої ноги, що не має завадити йому повністю готовим підійти до старту нового сезону.

    17 серпня «Шальке» у межах Кубку Німеччини зіграє з представником регіональної ліги Баварії «Швайнфуртом».

    А перший матч у Бундеслізі гельзенкірхенці проведуть 25 серпня на виїзді проти «Вольфсбурга».

    Дивіться, як Коноплянка травмувався на тренуванні «Шальке».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Євген Коноплянка
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