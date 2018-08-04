Українські футболісти – в очікуванні матчів за суперкубки Англії та Туреччини



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Олександр Зінченко

Олександр Зінченко та Євген Селезньов уже цього вікенду можуть виграти нові трофеї

Субота та неділя будуть дуже насиченими подіями для гравців збірної України, що виступають за кордоном.

4 серпня у Бельгії у межах другого туру в елітному дивізіоні «Гент» Романа Яремчука зустрінеться на рідному стадіоні із «Зюльте-Варегемом», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Ігрова неділя може розпочатися для наших співвітчизників уже одразу після опівночі, коли у США в International Champions Cup «Реал» Андрія Луніна зійдеться з «Ювентусом».

Уже ближче до вечора Олександр Зінченко може отримати шанс здобути зі своїм «Манчестер Сіті» черговий трофей. У матчі за Суперкубок Англії команда українця зустрінеться із «Челсі».

У бельгійській першості «Генк» Руслана Маліновського прийматиме «Сент-Трюйден», за який виступає Роман Безус.

Нарешті, у поєдинку за Суперкубок Туреччини «Акхісар» Євгена Селезньова бути битися з грізним «Галатасараєм».

Нагадаємо, Зінченком зацікавився іспанський клуб, а Лучкевич починає пошуки нового клубу.