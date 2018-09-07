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    Коноплянка вважає перемогу збірної України над Чехією у Лізі націй заслуженою

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    Євген Коноплянка. Фото Павла Кубанова - Коноплянка вважає перемогу збірної України над Чехією у Лізі націй заслуженою
    Євген Коноплянка. Фото Павла Кубанова

    Євген зазначив, що перший тайм можна занести до активу збірної

    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка прокоментував старт «синьо-жовтих» у Лізі націй у матчі з Чехією.

    За його словами, цей матч був вкрай важливим для команди, тому що це була не товариська гра, а новий турнір, інформує офіційний сайт ФФУ.

    «Відповідальність відчувалася, і ми розуміли, що треба вдало почати Лігу націй. Ми грали на виїзді, результат вийшов ідеальним», - сказав він.

    «Перші чотири хвилини матчу нам не вдалися, а потім вже гра була під нашим контролем. Втратили м'яч і пропустили необов'язковий гол. Добре, що зрівняли рахунок ще у першому таймі. Я вважаю, що ми показували гідний футбол. Може, це й на краще, що пропустили раніше, а не на 30-й хвилині. У будь-якому випадку, перший тайм все одно можна занести до активу збірної. В цілому, перемогу можна вважати заслуженою», - додав Коноплянка.

    На думку футболіста, Марлос став одним із кращих гравців матчу, його роль у перемозі є значною, хоча вся команда теж старалася.

    «Ми були сконцентровані та налаштовані на гру як треба. Емоції Шевченко? Так, я його розумію. Останні 10 хвилин мені теж було дуже важко сидіти на лаві запасних», - пояснив Коноплянка.

    «Наразі про Словаччину складно говорити. Поки немає емоцій, треба пережити цю гру, відновитися», - підсумував Євген.

    Нагадаємо, чеські правоохоронці відпустили всіх затриманих українських вболівальників після матчу Ліги націй.

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