Ліга націй. Чехія - Україна. Правоохоронці відпустили усіх затриманих українських вболівальників



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Фото: Reuters

Близько другої години ночі чеська поліція відпустила усіх затриманих фанатів

Після матчу Ліги націй Чехія – Україна (1:2) розгорівся напружений конфлікт між озброєними правоохоронцями і фанатами збірної.

Чеські поліцейські жорстко поводилися з гостями, поваливши їх на землю, а відбувалось це прямо за воротами.

В результаті сутички було затримано вісім українських вболівальників.

Близько другої години ночі чеська поліція відпустила усіх затриманих фанатів.

До переговорів з правоохоронцями долучився також президент ФФУ Андрій Павелко, повідомили Футбол 24 у таборі національної команди.

«Українці вміють стояти один за одного горою. І в Чехії ми побачили це на практиці», – прокоментував інцидент один із вболівальників.