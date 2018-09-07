Ліга націй. Чехія - Україна. Правоохоронці відпустили усіх затриманих українських вболівальників
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Фото: Reuters
Близько другої години ночі чеська поліція відпустила усіх затриманих фанатів
Після матчу Ліги націй Чехія – Україна (1:2) розгорівся напружений конфлікт між озброєними правоохоронцями і фанатами збірної.
Чеські поліцейські жорстко поводилися з гостями, поваливши їх на землю, а відбувалось це прямо за воротами.
В результаті сутички було затримано вісім українських вболівальників.
Близько другої години ночі чеська поліція відпустила усіх затриманих фанатів.
До переговорів з правоохоронцями долучився також президент ФФУ Андрій Павелко, повідомили Футбол 24 у таборі національної команди.
«Українці вміють стояти один за одного горою. І в Чехії ми побачили це на практиці», – прокоментував інцидент один із вболівальників.