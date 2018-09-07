Ліга націй. Чехія - Україна 1:2. Наша збірна дебютувала з вольової перемоги

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Фото: ФФУ

Переможний гол на рахунку Олександра Зінченка

У четвер, 6-го вересня, збірна України на виїзді провела свій стартовий поєдинок у Лізі націй. Першим суперником команди Шевченка була команда Чехії. Зустріч відбулася у місті Угерське Градіште на стадіоні імені Мирослава Валенти. Андрій Шевченко вирішив поекспериментувати у грі в атаці, випустивши у нападі нападника «Гента» Романа Яремчука.

Цікаво, що за два дні до матчу букмекери вважали фаворитом саме збірну Чехії, однак за кілька годин фаворитом пари стала збірна України. Це наша команда довела своєю грою, яку могла виграти зі значно більшим рахунком.

Навесні українці провели чотири товариські поєдинки, які завершилися двома перемогами і двома нічиїми. Позитивний результат був здобутий в матчах з Японією (2:1) і Албанією (4:1), а внічию колектив зіграв проти Саудівської Аравії (1:1) і Марокко (0: 0).

За словами Андрія Шевченка, його підопічні будуть грати лише на перемогу, але і виїзну нічию він сприйме, як позитивний результат. Також наставник української збірної заявив, що пріоритетом для команди буде вихід з групи з Чехією і Словаччиною. Нічия у матчі була, однак завершився поєдинок перемогою нашої збірної.

Почався матч для нашої команди зі швидкого голу, який вже на 4-й хвилині забив нападник він доволі спокійно на куті штрафного пішов від Кривцова і пробив в дальній кут. П'ятов не врятував. Для нашої команди це було наче холодний душ. Надалі команда Шевченка заволоділа ініціативою і створила кілька небезпечних моментів.

З п'ятої по десяту хвилину три нагоди зрівняти рахунок втратив дебютант Роман Яремчук. Спочатку рикошет після подачі Маліновського і Яремчук з декількох метрів головою пробив поруч зі стійкою. Згодом після подачі Коноплянки Роман вистрибнув вище всіх, але пробив знову повз ворота. Після, Ярмоленко пройшов по флангу, виконав простріл на Романа, який вже ногою пробив повз ворота.

Надалі гра була доволі рівною. Лише за три хвилини до перерви голкіпер чехів Вацлик парирував постріл Маліновського зі штрафного. Втім, вже на 45-й хвилині Марлос у карному зібрав на собі чотирьох, віддав пас на Коноплянку, який прибрав захисника і пробив точно в ближній кут - 1:1 і команди пішли на перерву.

На старті другого тайму міг виводити Україну вперед Коноплянка, однак Євген після прострілу від Маліновського пробив поруч зі стійкою. На 57-й хвилині Ярмоленко прийняв м'яч на лівому фланзі, обвів захисника і пробив з гострого кута, було небезпечно, але воротар парируваві м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На 63-й хвилині без роботи не залишися і П'ятов, який нівелював загрозу після класного пострілу від Боржила. Через три хвилин Шевченко кинув у бій Олександра Зінченка, який у підсумку і став рятівником нашої команди. На 73-й Вацлик парирував удар від Коноплянки, м'яч підхопив Яремчук, якого у карному зніс голкіпер суперника, однак пенальті арбітр не дав.

За дві хвилини до завершення основного часу чехи могли взагалі вийти вперед: пройшла атака правим флангом і пробивали чехи мало не з воротарської. Пощастило, що невдало. А Україна у свою чергу відповіла голом: вищезгаданий Зінченко спокійно закотив м'яч у порожні ворота після грубої помилки від Вацлика і захисників Чехії - відверто пощастило, але 2:1!. Сталося це вже на третій доданій хвилині. Чехам вже не вистачило часу рахунок зрівняти. У підсумку збірна України здобула першу перемогу у Лізі націй, хоча могла цю перемогу зробили розгромною, однак десь підвела реалізація.

Ліга націй з футболу

Перший тур

Чехія - Україна 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - Шик (4), 1:1 - Коноплянка (45), 1:2 - Зінченко (90+3)

Чехія: Вацлик, Калас, Кадержабек, Гебре Селассіє, Брабец, Гушбаувер, Соучек, Сікора, Боржил, Крменчик (Емргал, 46), Шик (Тецл, 83)

Україна: П'ятов, Ракицький, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Маліновський, Степаненко, Марлос, Коноплянка (Циганков, 77), Ярмоленко (Зінченко, 66), Яремчук (Селезньов, 85).

Попередження: Гушбаувер (21), Соучек (53)