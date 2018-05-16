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    Копоплянка увійшов у топ-100 футболістів Бундесліги за підсумками сезону

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    Євген Коноплянка
    Євген Коноплянка

    А ось півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко не потрапив в загальний залік

    Український півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка увійшов в топ-100 футболістів Бундесліги за версією видання Kicker.

    Згідно з рейтингом відомого і авторитетного видання, півзахисник збірної України закінчив сезон-2017/18 на 70-му місці.

    У заключному матчі «Шальке» з «Айнтрахтом» (1:0), українець провів на полі 57 хвилин і отримав від видання тверду «трійку».

    Таким чином, середній бал Євгена від Kicker склав 3,28.

    А ось півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко не потрапив в загальний залік видання з середнім балом в 3,35.

    Додамо, що найкращим гравцем за оцінками Kicker в Бундеслізі-2017/18 став півзахисник «Баєра» Ларс Бендер (2,65).

    На другому місці опинився одноклубник Коноплянки захисник Налдо (2,66), а бронзу отримав в руки воротар Вольфсбурга Кун Кастелс.

    Як відомо, хавбек отримав виклик у збірну України на тренувальні збори, що відбудуться з 23 травня по 4 червня.

    Джерело: Футбол 24

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