«Кортрейк» Макаренка поступився дорогою до фіналу Кубка Бельгії «Генку» Маліновського
- Сьогодні, 08:54
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Макаренко провів за свій клуб весь матч, Маліновський пропустив гру через хворобу
У другому півфінальному поєдинку Кубка Бельгії «Генк» Руслана Маліновського приймав «Кортрейк» Євгена Макаренка.
Захисник гостей провів повний матч, а ось українського хавбека в складі господарів не виявилося через хворобу.
«Кортрейк» мав перевагу після першої зустрічі, в якій була здобута перемога з рахунком 3:2.
Однак суперник вже на 15-й хвилині нівелював гандикап. Цього голу вистачило для загального успіху - в фінал вийшов «Генк».
У другій півфінальній парі за вихід посперечаються лідер чемпіонату «Брюгге» і «Стандард» Валерія Лучкевича, причому українець і його клуб мають прекрасні шанси на вихід у фінал, так як в першій грі перемогли 4:1.
Матч-відповідь відбудеться 8 лютого.
Джерело: zbirna.com