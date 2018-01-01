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    «Кортрейк» Макаренка поступився дорогою до фіналу Кубка Бельгії «Генку» Маліновського

    Макаренко провів за свій клуб весь матч, Маліновський пропустив гру через хворобу
    У другому півфінальному поєдинку Кубка Бельгії «Генк» Руслана Маліновського приймав «Кортрейк» Євгена Макаренка. Захисник гостей провів повний матч, а ось українського хавбека в складі господарів не виявилося через хворобу. «Кортрейк» мав перевагу після першої зустрічі, в якій була здобута перемога з рахунком
    • Сьогодні, 08:54
    • Розсилка
    Фото:&nbsp;<span>krcgenk.be</span>
    Фото: krcgenk.be

    Макаренко провів за свій клуб весь матч, Маліновський пропустив гру через хворобу

    У другому півфінальному поєдинку Кубка Бельгії «Генк» Руслана Маліновського приймав «Кортрейк» Євгена Макаренка.

    Захисник гостей провів повний матч, а ось українського хавбека в складі господарів не виявилося через хворобу.

    «Кортрейк» мав перевагу після першої зустрічі, в якій була здобута перемога з рахунком 3:2.

    Однак суперник вже на 15-й хвилині нівелював гандикап. Цього голу вистачило для загального успіху - в фінал вийшов «Генк».

    У другій півфінальній парі за вихід посперечаються лідер чемпіонату «Брюгге» і «Стандард» Валерія Лучкевича, причому українець і його клуб мають прекрасні шанси на вихід у фінал, так як в першій грі перемогли 4:1.

    Матч-відповідь відбудеться 8 лютого.

    Джерело: zbirna.com

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