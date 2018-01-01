Маліновський не зможе допомогти своїй команді у матчі Кубка Бельгії
- Сьогодні, 13:20
-
Розсилка
Півзахисник збірної України не зіграє у матчі-відповіді 1/2 фіналу турніру
Півзахисник бельгійського «Генка» Руслан Маліновський не зіграє у вівторок, 6 лютого, у матчі-відповідь 1/2 фіналу Кубка Бельгії проти «Кортрейка».
Причина – вірусне захворювання, через яке хавбек збірної України не грав у крайньому турі чемпіонату.
Нагадаємо, що у першому матчі перемогу відсвяткував «Кортрейк» (3:2), у складі якого помітну роль відіграє ще один український півзахисник – Євген Макаренко.
В іншому півфіналі «Брюгге» зустрічається зі «Стандардом», у якому виступає Валерій Лучкевич (у першому матчі команда з Льєжа перемогла на своєму полі з рахунком 4:1).
Щоправда, на поле екс-гравець «Дніпра» останнім часом виходить на великі свята.
Дивіться також: Маліновський забив красивий гол зі штрафного у чемпіонаті Бельгії.
Також результативна передача Маліновського допомогла «Генку» перемогти у матчі чемпіонату Бельгії.
Джерело: zbirna.com