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    Маліновський не зможе допомогти своїй команді у матчі Кубка Бельгії

    Півзахисник збірної України не зіграє у матчі-відповіді 1/2 фіналу турніру
    Півзахисник бельгійського «Генка» Руслан Маліновський не зіграє у вівторок, 6 лютого, у матчі-відповідь 1/2 фіналу Кубка Бельгії проти «Кортрейка». Причина – вірусне захворювання, через яке хавбек збірної України не грав у крайньому турі чемпіонату. Нагадаємо, що у першому матчі перемогу відсвяткував
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    Руслан Маліновський. Фото ФК &laquo;Генк&raquo;
    Руслан Маліновський. Фото ФК «Генк»

    Півзахисник збірної України не зіграє у матчі-відповіді 1/2 фіналу турніру

    Півзахисник бельгійського «Генка» Руслан Маліновський не зіграє у вівторок, 6 лютого, у матчі-відповідь 1/2 фіналу Кубка Бельгії проти «Кортрейка».

    Причина – вірусне захворювання, через яке хавбек збірної України не грав у крайньому турі чемпіонату.

    Нагадаємо, що у першому матчі перемогу відсвяткував «Кортрейк» (3:2), у складі якого помітну роль відіграє ще один український півзахисник – Євген Макаренко.

    В іншому півфіналі «Брюгге» зустрічається зі «Стандардом», у якому виступає Валерій Лучкевич (у першому матчі команда з Льєжа перемогла на своєму полі з рахунком 4:1).

    Щоправда, на поле екс-гравець «Дніпра» останнім часом виходить на великі свята.

    Дивіться також: Маліновський забив красивий гол зі штрафного у чемпіонаті Бельгії.

    Також результативна передача Маліновського допомогла «Генку» перемогти у матчі чемпіонату Бельгії.

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія Руслан Маліновський
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