Маліновський не зможе допомогти своїй команді у матчі Кубка Бельгії

Півзахисник збірної України не зіграє у матчі-відповіді 1/2 фіналу турніру

Півзахисник бельгійського «Генка» Руслан Маліновський не зіграє у вівторок, 6 лютого, у матчі-відповідь 1/2 фіналу Кубка Бельгії проти «Кортрейка». Причина – вірусне захворювання, через яке хавбек збірної України не грав у крайньому турі чемпіонату. Нагадаємо, що у першому матчі перемогу відсвяткував



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Маліновський. Фото ФК «Генк»

Півзахисник збірної України не зіграє у матчі-відповіді 1/2 фіналу турніру

Півзахисник бельгійського «Генка» Руслан Маліновський не зіграє у вівторок, 6 лютого, у матчі-відповідь 1/2 фіналу Кубка Бельгії проти «Кортрейка».

Причина – вірусне захворювання, через яке хавбек збірної України не грав у крайньому турі чемпіонату.

Нагадаємо, що у першому матчі перемогу відсвяткував «Кортрейк» (3:2), у складі якого помітну роль відіграє ще один український півзахисник – Євген Макаренко.

В іншому півфіналі «Брюгге» зустрічається зі «Стандардом», у якому виступає Валерій Лучкевич (у першому матчі команда з Льєжа перемогла на своєму полі з рахунком 4:1).

Щоправда, на поле екс-гравець «Дніпра» останнім часом виходить на великі свята.

Дивіться також: Маліновський забив красивий гол зі штрафного у чемпіонаті Бельгії.

Також результативна передача Маліновського допомогла «Генку» перемогти у матчі чемпіонату Бельгії.

Джерело: zbirna.com