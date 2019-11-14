Косовський залишив тренерську посаду в «Ворсклі»



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Віталій Косовський Фейсбук

Колишній півзахисник залишиться працювати в структурі полтавського клубу

Полтавська «Ворскла» повідомила про припинення співпраці з Віталієм Косовським. Він залишив посаду головного тренера команди, однак залишиться працювати в структурі клубу.

Про призначення нового очільника команди «Ворскла» планує повідомити найближчим часом.

Колишній півзахисник київського «Динамо» та збірної України Віталій Косовський працює в Полтаві з січня 2019 року, коли очолив спочатку молодіжну команду U-21. З кінця березня він став виконуючим обов’язки тренера головної команди клубу, а з початком сезону очолив її на постійній основі.