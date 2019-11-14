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    Боротьба триває. Динамівські ультрас записали відео на підтримку плямистих сов

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    Такі картинки зараз популярні в соцмережах - Боротьба триває. Динамівські ультрас записали відео на підтримку плямистих сов
    Такі картинки зараз популярні в соцмережах
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    Рідкісний вид зникає і наших вболівальників це не залишає байдужими

    Ультрас команди київського «Динамо» записали відео на підсилення своєї акції, спрямованої на підтримку плямистих сов. За словами вболівальників, популяція виду зменшилася до 18-ти і це не може не бентежити.

    Фанати стверджують, що вперше згадали про сов під час матчу 14-го української Прем’єр-ліги «Шахтар» - «Динамо» на харківському ОСК «Металіст» минулої суботи. За словами динамівців, тоді вони підготували до акції не лише голосове нагадування, яке «деякі футболісти «Шахтаря» помилково сплутали зі звуками мавп», а й банер, якого, щоправда, не дали розмістити на трибунах стюарди.

    «Боротьба триває», - наголосили ультрас у ролику і запевнили, що в наступних поєдинках акції на підтримку плямистих сов продовжаться.

    Нагадаємо, що «Шахтар» у згадуваному поєдинку переміг «Динамо» 1:0, а футболіст Тайсон, якого акція «на підтримку плямистих сов» обурила до сліз, отримав за неспортивну поведінку вилучення. Тепер він збирається на знак протесту розірвати з «Шахтарем» контракт і повернутися в Бразилію.

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    фанати ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ультрас Прем’єр-ліга расизм Тайсон Класичне дербі плямисті сови
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