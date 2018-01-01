Костюк: Перед матчболами по шкірі прям мурашки побігли

В Австралію Марта прилетіла ще в кінці грудня за кілька днів до Нового року

У фінальному раунді кваліфікації наша тенісистка впоралася з тринадцятою сіяною Барбарою Крейчіковою з Чехії: 6:3, 5:7, 6:0. Марта Костюк дала ексклюзивні коментарі після виходу в основну сітку Australian Open. «Після другого сету я сіла, трохи заспокоїлася. Після того, як суперниця викликала лікаря, я пішла в туалет, там себе дуже



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Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

В Австралію Марта прилетіла ще в кінці грудня за кілька днів до Нового року

У фінальному раунді кваліфікації наша тенісистка впоралася з тринадцятою сіяною Барбарою Крейчіковою з Чехії: 6:3, 5:7, 6:0.

Марта Костюк дала ексклюзивні коментарі після виходу в основну сітку Australian Open.

«Після другого сету я сіла, трохи заспокоїлася. Після того, як суперниця викликала лікаря, я пішла в туалет, там себе дуже вилаяла. Я вирішила заспокоїтися і сказала собі, що це звичайний матч і він нічого не вирішує в моєму житті. Ось я програла сет і моє життя не змінилося», - зазначила вона.

«Я сказала собі спокійно грати, нічого страшного не сталося. В принципі в другому сеті у мене шансів не було, я ні разу не вела в рахунку, тому я не сильно засмутилася. А ось на матчболах я нічого особливого не думала, були звичайні думки. Перед ними по шкірі прям мурашки побігли», - сказала Марта.

У попередніх двох раундах Костюк також святкувала перемогу в трьох сетах, а другий матч відбору проводився в залі, так як в Мельбурні йшов проливний дощ.

«Перший матч був найскладнішим. Було дуже жарко і суперниця була досить непроста. У залі умови були погані, тому я програла перший сет 6:1. Там застелене інше покриття, на якому нам навіть не дали потренуватися. Освітлення жахливе - підкидаєш м'яч і нічого не бачиш. Але потім я змогла адаптуватися і перемогти. Чесно кажучи, я не відчуваю, що зіграла три трьохсетові матчі», - продовжила Костюк.

В Австралію Марта прилетіла ще в кінці грудня за кілька днів до Нового року і зіткнулася з неймовірно спекотною погодою.

«Адаптація пройшла нормально. Я перебуваю в Австралії з католицького Різдва. По-моєму, я прилетіла в четвер, в п'ятницю мені дали відпочити, а в суботу було 42 градуси. Я не пам'ятаю, щоб десь ще було настільки спекотно. Тоді ще дув гарячий вітер і створювався ефект сауни. У наступні дні вже було холодно, 20 з чимось градусів. Коли грала перше коло кваліфікації, було 38 градусів, а на корті було ще більше», - поділилась враженнями 15-річна тенісистка.

Вже у понеділок, 15 січня, киянка проведе свій перший матч в основній сітці турніру, де зустрінеться з 25-ю сіяною Пен Шуай з Китаю.

Зазначимо, що Костюк могла потрапити і на Еліну Світоліну, у якої по результатам жеребкування повинна була бути тенісистка з кваліфікації.

«Поки нічого не можу сказати про свою суперницю, так як ще ні з ким не розмовляла, хто міг бачити її гру», - підсумувала Марта Костюк.

Джерело: btu.org.ua