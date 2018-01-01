Костюк: Після матчу я опинилась в лікарні

Українська тенісистка розповіла про наслідки після перемоги на турнірі ITF

15-річна українська тенісистка Марта Костюк, яка вже вдруге поспіль з початку року стає сенсацією тенісних турнірів у Австралії, розповіла, як нелегко їй далась остання перемога. 3 лютого Марта Костюк тріумфувала на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) Womens Circuit в австралійському місті Бьорні. Юна українка у фіналі здолала швейцарську



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Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

Українська тенісистка розповіла про наслідки після перемоги на турнірі ITF

15-річна українська тенісистка Марта Костюк, яка вже вдруге поспіль з початку року стає сенсацією тенісних турнірів у Австралії, розповіла, як нелегко їй далась остання перемога.

3 лютого Марта Костюк тріумфувала на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) Womens Circuit в австралійському місті Бьорні. Юна українка у фіналі здолала швейцарську тенісистку Вікторію Голубич.

В інтерв’ю виданню «Великий теніс» Костюк розповіла, що перемога їй далась не надто просто.

«Перед фіналом у мене був сильний біль в животі, і під час самого матчу було ще складніше через спеку і високу вологість. Після матчу я була в лікарні, тому що після нього мені стало дуже погано і, як виявилося, причиною стала комбінація нервів і зневоднення», – зізналась тенісистка.

За її словами, попри перевагу в рахунку, матч все одно був напруженим до самого кінця.

«Картала себе на корті, бо дуже сильно втомилася. Наприклад, в Мельбурні я могла контролювати свої емоції під час матчів, але пострибати перед подачею або прийомом, як тут, не могла. А тут вийшло навпаки – пострибати могла, а впоратися з емоціями мені не вдавалося. На переходах я сідала, намагалася себе заспокоїти, але у мене просто не виходило цього зробити», – розповіла Костюк.

Після перемоги на турнірі в Бьорні Марта Костюк вперше увійде у топ-200 світового рейтингу, хоча вона каже, що аж ніяк не планує зупинятись на досягнутому.