Коваль потрапив у заявку «Депортиво» на матч проти «Бетіса»

Українець має шанс дебютувати за галісійців в матчі 23 туру Прімери

Голкіпер «Депортиво» Максим Коваль має шанс дебютувати за галісійців в матчі 23 туру Прімери проти «Бетіса». Новоспечений наставник «Депортиво» Кларенс Зеєдорф включив українця в заявку на матч. Нагадаємо, Коваль вже потрапляв у заявку команди на поєдинки Прімери, проте ще не виходив на поле. Матч