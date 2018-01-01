Коваль потрапив у заявку «Депортиво» на матч проти «Бетіса»
- Сьогодні, 09:52
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Максим Коваль. Фото: ФК Депортиво
Українець має шанс дебютувати за галісійців в матчі 23 туру Прімери
Голкіпер «Депортиво» Максим Коваль має шанс дебютувати за галісійців в матчі 23 туру Прімери проти «Бетіса».
Новоспечений наставник «Депортиво» Кларенс Зеєдорф включив українця в заявку на матч.
Нагадаємо, Коваль вже потрапляв у заявку команди на поєдинки Прімери, проте ще не виходив на поле.
Матч «Депортиво» – «Бетіс» розпочнеться 12 лютого, о 22:00.
Після 22 турів «Депортиво» знаходиться у зоні вильоту, посідаючи 19 позицію.
Джерело: Футбол 24