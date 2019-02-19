  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Козлова легко пройшла в 1/8 фіналу турніру в Угорщині

    • Розсилка
    Катерина Козлова - Козлова легко пройшла в 1/8 фіналу турніру в Угорщині
    Катерина Козлова
    WTA

    Українська тенісистка віддала лише 2 гейми суперниці

    Катерина Козлова (126 ракетка світу) провела матч в 1/16 фіналу турніру в Будапешті (Угорщина) проти шведки Юханни Ларссон (69 місце в рейтингу WTA).

    Читайте також

    Українська тенісистка в блискавичному стилі здобула перемогу над суперницею, яка була сьомою сіяною на змаганнях, розгромно вигравши два сети. Українка віддала суперниці лише по одному гейму в кожній партії – 6:1, 6:1.

    Матч тривав 53 хвилини. Козлова повела за статистикою в особистих зустрічах з Ларссон – 2:1.

    У 1/8 фіналу  турніру в Будапешті українка зустрінеться з переможницею пари Фані Столлар – Медісон Бренг.

    Змагання в Угорщині проходитимуть з 18 по 24 лютого на хардовому покритті. Призовий фонд становить 250 тисяч доларів США.

    Читайте також
    теніс Катерина Козлова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ