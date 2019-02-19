Козлова легко пройшла в 1/8 фіналу турніру в Угорщині



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Катерина Козлова WTA

Українська тенісистка віддала лише 2 гейми суперниці

Катерина Козлова (126 ракетка світу) провела матч в 1/16 фіналу турніру в Будапешті (Угорщина) проти шведки Юханни Ларссон (69 місце в рейтингу WTA).

Українська тенісистка в блискавичному стилі здобула перемогу над суперницею, яка була сьомою сіяною на змаганнях, розгромно вигравши два сети. Українка віддала суперниці лише по одному гейму в кожній партії – 6:1, 6:1.

Матч тривав 53 хвилини. Козлова повела за статистикою в особистих зустрічах з Ларссон – 2:1.

У 1/8 фіналу турніру в Будапешті українка зустрінеться з переможницею пари Фані Столлар – Медісон Бренг.

Змагання в Угорщині проходитимуть з 18 по 24 лютого на хардовому покритті. Призовий фонд становить 250 тисяч доларів США.