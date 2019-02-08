Українська тенісистка Козлова претендує на рекорд: перемога над естонкою за 34 хвилини!



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Козлова, мабуть, навіть не втомилася Федерація тенісу України

Збірна України оформила дострокову перемогу над Естонією

126-та ракетка світу Катерина Козлова принесла дострокову перемогу збірній України над Естонією в рамках першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Щойно в Зеленій Ґурі (Польща) наша землячка всього за 34 хвилини розгромила Єлєну Малигіну, тенісистку, яка наразі не має рейтингових очок WTA - 6:0, 6:0.



Це була друга перемога України в зустрічі з естонками. Раніше Саару Орев здолала Марта Костюк.



Таким чином, українська команда гарантувала собі друге місце в квартеті В. Шанси на перемогу в групі і продовження боротьби за вихід у Світову групу наші тенісистки втратили, поступившись у стартовій зустрічі шведкам. До Естонії Україна перемогла Болгарію.



Нагадаємо, що лідер українського тенісу Еліна Світоліна не виступає в Зеленій Ґурі начебто через травму. Правда, з початку наступного тижня одеситка гратиме на турнірі в Досі (Катар).