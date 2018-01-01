Кубок Девіса. Букмекери віддають перевагу Швеції у поєдинку з Україною

На підсумкову перемогу шведів коефіцієнт 1.85 до 1, а на українців – в районі 2 до 1

Букмекерські контори вважають Швецію незначним, та все ж фаворитом у протистоянні за путівку у плей-офф Світової групи з Україною. На перемогу шведів у поєдинку загалом ставлять з коефіцієнтом 1.85 до 1. Водночас, на перемогу України ставки приймаються в районі 2 до 1. При цьому, Сергій Стаховський, на думку букмекерів, має здолати Мікаеля Імера

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Чоловіча збірна України з тенісу

На підсумкову перемогу шведів коефіцієнт 1.85 до 1, а на українців – в районі 2 до 1

Букмекерські контори вважають Швецію незначним, та все ж фаворитом у протистоянні за путівку у плей-офф Світової групи з Україною.

На перемогу шведів у поєдинку загалом ставлять з коефіцієнтом 1.85 до 1.

Водночас, на перемогу України ставки приймаються в районі 2 до 1.

При цьому, Сергій Стаховський, на думку букмекерів, має здолати Мікаеля Імера – 1.44 проти 2.62.

А от Артем Смірнов є абсолютним аутсайдером напередодні зустрічі з Еліасом Імером – 5 проти 1.16.

На другий день поєдинку, коли тенісисти обміняються суперниками, букмекери також вбачають у Стаховському фаворита, а у Смірнову – аутсайдера. Щоправда, вже не настільки впевнено.

На перемогу Мікаеля ставлять в районі 1.5-1.6 до 1, а на Артема – 2.4-2.5.

Натомість, на Сергія дають 1.7-1.8, а на Еліаса – в районі 2.1.

А от на парну зустріч контори з обережністю виставили фактично однакові коефіцієнти. Деякі навіть абсолютно рівні – 1.9 проти 1.9.

Зауважимо, що українці та шведи до цього двічі зустрічалися у Кубку Девіса, і двічі виграли наші співвітчизники – по 3:2.

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