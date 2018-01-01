  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Кубок Девіса. Букмекери віддають перевагу Швеції у поєдинку з Україною

    На підсумкову перемогу шведів коефіцієнт 1.85 до 1, а на українців – в районі 2 до 1
    Букмекерські контори вважають Швецію незначним, та все ж фаворитом у протистоянні за путівку у плей-офф Світової групи з Україною. На перемогу шведів у поєдинку загалом ставлять з коефіцієнтом 1.85 до 1. Водночас, на перемогу України ставки приймаються в районі 2 до 1. При цьому, Сергій Стаховський, на думку букмекерів, має здолати Мікаеля Імера
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:49
    • Розсилка
    Чоловіча збірна України з тенісу
    Чоловіча збірна України з тенісу

    На підсумкову перемогу шведів коефіцієнт 1.85 до 1, а на українців – в районі 2 до 1

    Букмекерські контори вважають Швецію незначним, та все ж фаворитом у протистоянні за путівку у плей-офф Світової групи з Україною.

    На перемогу шведів у поєдинку загалом ставлять з коефіцієнтом 1.85 до 1.

    Водночас, на перемогу України ставки приймаються в районі 2 до 1.

    При цьому, Сергій Стаховський, на думку букмекерів, має здолати Мікаеля Імера – 1.44 проти 2.62.

    А от Артем Смірнов є абсолютним аутсайдером напередодні зустрічі з Еліасом Імером – 5 проти 1.16.

    На другий день поєдинку, коли тенісисти обміняються суперниками, букмекери також вбачають у Стаховському фаворита, а у Смірнову – аутсайдера. Щоправда, вже не настільки впевнено.

    На перемогу Мікаеля ставлять в районі 1.5-1.6 до 1, а на Артема – 2.4-2.5.

    Натомість, на Сергія дають 1.7-1.8, а на Еліаса – в районі 2.1.

    А от на парну зустріч контори з обережністю виставили фактично однакові коефіцієнти. Деякі навіть абсолютно рівні – 1.9 проти 1.9.

    Зауважимо, що українці та шведи до цього двічі зустрічалися у Кубку Девіса, і двічі виграли наші співвітчизники – по 3:2.

    Читайте також: Кубок Девіса: українські козаки проти непоступливих шведських вікінгів.

    Сергій Стаховський теніс Кубок Девіса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ