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    Кубок Девіса: Стаховський зрівняв рахунок у матчі проти Угорщини

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    Сергій Стаховський&nbsp; - Кубок Девіса: Стаховський зрівняв рахунок у матчі проти Угорщини
    Сергій Стаховський 
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    У вирішальному поєдинку грають Марченко з Балашем

    Українець Сергій Стаховський переміг Мартона Фучкровіча в поєдинку матчової зустрічі України та Угорщини Кубка Девіса – 5:7, 6:3, 7:6.

    Відтак загальний рахунок матчу зрівнявся – 2:2.

    Переможець матчу Україна – Угорщина визначиться в поєдинку Марченко – Балаш.

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    Переможець двобою отримає путівку до кваліфікаційного раунду Кубку Девіса-2020. Команда, яка зазнає поразки, продовжить боротьбу у поєдинках Першої групи Євро-Африканської зони.

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