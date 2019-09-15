Кубок Девіса: Стаховський зрівняв рахунок у матчі проти Угорщини
Сергій Стаховський
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У вирішальному поєдинку грають Марченко з Балашем
Українець Сергій Стаховський переміг Мартона Фучкровіча в поєдинку матчової зустрічі України та Угорщини Кубка Девіса – 5:7, 6:3, 7:6.
Відтак загальний рахунок матчу зрівнявся – 2:2.
Переможець матчу Україна – Угорщина визначиться в поєдинку Марченко – Балаш.
Переможець двобою отримає путівку до кваліфікаційного раунду Кубку Девіса-2020. Команда, яка зазнає поразки, продовжить боротьбу у поєдинках Першої групи Євро-Африканської зони.