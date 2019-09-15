Українок Світоліну та Ястремську заявлено на Кубок Кремля в Москві



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Еліна Світоліна та Даяна Ястремська ВТУ

Провідних українських тенісисток названо в попередньому списку учасників змагань

Першу та другу ракетки України Еліну Світоліну та Даяну Ястремську зазначено в попередній заявці учасників Кубка Кремля в Москві.

Змагання мають відбутися 14-20 жовтня.

Офіційний перелік учасників московського турніру WTA Premier оприлюднять наступного тижня, інформує ВТУ.

Світоліна востаннє на Кубку Кремля виступала 2016 року, коли дійшла до півфіналу.

Ястремська лише раз виступала на московському турнірі – 2017 року