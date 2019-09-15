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    Українок Світоліну та Ястремську заявлено на Кубок Кремля в Москві

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    Еліна Світоліна та Даяна Ястремська - Українок Світоліну та Ястремську заявлено на Кубок Кремля в Москві
    Еліна Світоліна та Даяна Ястремська
    ВТУ

    Провідних українських тенісисток названо в попередньому списку учасників змагань

    Першу та другу ракетки України Еліну Світоліну та Даяну Ястремську зазначено в попередній заявці учасників Кубка Кремля в Москві.

    Змагання мають відбутися 14-20 жовтня.

    Офіційний перелік учасників московського турніру WTA Premier оприлюднять наступного тижня, інформує ВТУ.

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    Світоліна востаннє на Кубку Кремля виступала 2016 року, коли дійшла до півфіналу.

    Ястремська лише раз виступала на московському турнірі – 2017 року

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