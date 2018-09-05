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    Кубок Девіса: суперники українців зібрали бойовий склад на гру в Бучі

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    Жоао Соуза - лідер збірної Португалії - Кубок Девіса: суперники українців зібрали бойовий склад на гру в Бучі
    Жоао Соуза - лідер збірної Португалії

    За збірну Португалії зіграють всі найсильніші тенісисти

    14-15 вересня збірна України проведе домашній поєдинок проти збірної Португалії на етапі першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони в Кубку Девіса. Ігри пройдуть на відкритому хардовому корті тенісного клубу «Campa» (вул. Лісова 1, м Буча, Київська область).

    На цей матч оголошений наступний склад збірної Португалії:

    • Жоао Соуза (68 місце в рейтингу ATP)
    • Педро Соуза (АТР 116)
    • Гаштао Еліаш (АТР 147)
    • Жоао Домінгес (АТР 215)

    У п'ятницю, 14 вересня, відбудуться дві одиночні зустрічі (початок ігрового дня о 11:45), а в суботу - пара і два одиночних матчі (початок ігрового дня о 10:30).

    Нагадаємо, за збірну України зіграють її лідери Ілля Марченко та Сергій Стаховський.

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Ілля Марченко Кубок Девіса
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