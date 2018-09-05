Кубок Девіса: суперники українців зібрали бойовий склад на гру в Бучі
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Жоао Соуза - лідер збірної Португалії
За збірну Португалії зіграють всі найсильніші тенісисти
14-15 вересня збірна України проведе домашній поєдинок проти збірної Португалії на етапі першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони в Кубку Девіса. Ігри пройдуть на відкритому хардовому корті тенісного клубу «Campa» (вул. Лісова 1, м Буча, Київська область).
На цей матч оголошений наступний склад збірної Португалії:
- Жоао Соуза (68 місце в рейтингу ATP)
- Педро Соуза (АТР 116)
- Гаштао Еліаш (АТР 147)
- Жоао Домінгес (АТР 215)
У п'ятницю, 14 вересня, відбудуться дві одиночні зустрічі (початок ігрового дня о 11:45), а в суботу - пара і два одиночних матчі (початок ігрового дня о 10:30).
Нагадаємо, за збірну України зіграють її лідери Ілля Марченко та Сергій Стаховський.
Джерело: btu.org.ua