Кубок Девіса: суперники українців зібрали бойовий склад на гру в Бучі



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Жоао Соуза - лідер збірної Португалії

За збірну Португалії зіграють всі найсильніші тенісисти

14-15 вересня збірна України проведе домашній поєдинок проти збірної Португалії на етапі першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони в Кубку Девіса. Ігри пройдуть на відкритому хардовому корті тенісного клубу «Campa» (вул. Лісова 1, м Буча, Київська область).

На цей матч оголошений наступний склад збірної Португалії:

Жоао Соуза (68 місце в рейтингу ATP)

Педро Соуза (АТР 116)

Гаштао Еліаш (АТР 147)

Жоао Домінгес (АТР 215)

У п'ятницю, 14 вересня, відбудуться дві одиночні зустрічі (початок ігрового дня о 11:45), а в суботу - пара і два одиночних матчі (початок ігрового дня о 10:30).

Нагадаємо, за збірну України зіграють її лідери Ілля Марченко та Сергій Стаховський.

Джерело: btu.org.ua