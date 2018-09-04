Збірна України оголосила склад на матч Кубку Девіса з Португалією
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Розсилка
Сергій Стаховський та Ілля Марченко поведуть до бою нашу команду
14-15 вересня збірна України проведе домашній поєдинок проти збірної Португалії на етапі першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони в Кубку Девіса.
На цей матч оголошений наступний склад збірної України:
- Сергій Стаховський,
- Ілля Марченко,
- Денис Молчанов,
- Павло Шумейко.
Ігри пройдуть на відкритому хардовому корті тенісного клубу «Campa» (вул. Лісова 1, м. Буча, Київська область).
У п'ятницю, 14 вересня, відбудуться дві одиночні зустрічі (початок ігрового дня о 11:45), а в суботу - пара і два одиночних матчі (початок ігрового дня о 10:30).
Інформація про продаж і бронювання квитків опублікована на сайті Федерації тенісу України.
Нагадаємо, що наші тенісисти раніше провели 4 очних поєдинки в рамках Кубка Девіса проти збірної Португалії (рахунок 2-2). У 2017 році суперники зустрічалися в Лісабоні, де сильнішими були господарі (загальний рахунок 4-1).
Джерело: btu.org.ua