Кубок Девіса. У стартовому матчі Стаховський зіграє проти другої ракетки Швеції

Результати жеребкування протистояння збірних України і Швеції

Стали відомі результати жеребкування протистояння збірних України і Швеції в Кубку Девіса. У перший день Сергій Стаховський зіграє проти Мікаеля Імера, а Артем Смирнов зустрінеться з Еліасом Імером. У другий ігровий день Денис Молчанов у парі з Олексієм Крутих зіграє проти дуету Маркус Еріксcон / Андрес Сільжестрьом. Також Сергій Стаховський



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Сергій Стаховський. Фото: Getty Images

Результати жеребкування протистояння збірних України і Швеції

Стали відомі результати жеребкування протистояння збірних України і Швеції в Кубку Девіса.

У перший день Сергій Стаховський зіграє проти Мікаеля Імера, а Артем Смирнов зустрінеться з Еліасом Імером.

У другий ігровий день Денис Молчанов у парі з Олексієм Крутих зіграє проти дуету Маркус Еріксcон / Андрес Сільжестрьом.

Також Сергій Стаховський зіграє проти Еліаса Імера, а Артем Смирнов зустрінеться з Мікаелем Імером.

Матчева зустріч збірної України в Першій групі Євро-Африканської зони проти шведської команди відбудеться 2-3 лютого в БТК «Мегарон» в Дніпрі.

Перший ігровий день (2 лютого, п'ятниця) стартує о 17:00 за Києвом, другий ігровий день (3 лютого, субота) - о 13:00.

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