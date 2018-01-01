Кубок Девіса. У стартовому матчі Стаховський зіграє проти другої ракетки Швеції
- Сьогодні, 12:55
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Результати жеребкування протистояння збірних України і Швеції
Стали відомі результати жеребкування протистояння збірних України і Швеції в Кубку Девіса.
У перший день Сергій Стаховський зіграє проти Мікаеля Імера, а Артем Смирнов зустрінеться з Еліасом Імером.
У другий ігровий день Денис Молчанов у парі з Олексієм Крутих зіграє проти дуету Маркус Еріксcон / Андрес Сільжестрьом.
Також Сергій Стаховський зіграє проти Еліаса Імера, а Артем Смирнов зустрінеться з Мікаелем Імером.
Матчева зустріч збірної України в Першій групі Євро-Африканської зони проти шведської команди відбудеться 2-3 лютого в БТК «Мегарон» в Дніпрі.
Перший ігровий день (2 лютого, п'ятниця) стартує о 17:00 за Києвом, другий ігровий день (3 лютого, субота) - о 13:00.
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