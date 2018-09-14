Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Стаховський впевнено обіграв Педро Соузу



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Фото: Артем Худолєєв

Збірна України зрівняла рахунок у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії

Збірна України з тенісу виграла другий поєдинок у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії.

Після поразки Іллі Марченка від Жоау Соузи на корт вийшли Сергій Стаховський і Педро Соуза.

Стаховському вдалося зрівняти рахунок, впевнено перегравши свого опонента у двох сетах.

15-го вересня буде зіграно ще три матчі:

Сергій Стаховський - Гастао Еліаш

Денис Молчанов - Жоао Соуза

Сергій Стаховський та Ілля Марченко - Жоао Соуза і Педро Соуза

Кубок Девіса з тенісу

Перша Євро-Африканська зона

Україна – Португалія – 1:1

Сергій Стаховський - Педро Соуза - 6:3, 6:2