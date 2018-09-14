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    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Стаховський впевнено обіграв Педро Соузу

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    Фото: Артем Худолєєв - Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Стаховський впевнено обіграв Педро Соузу
    Фото: Артем Худолєєв

    Збірна України зрівняла рахунок у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії

    Збірна України з тенісу виграла другий поєдинок у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії.

    Після поразки Іллі Марченка від Жоау Соузи на корт вийшли Сергій Стаховський і Педро Соуза.

    Стаховському вдалося зрівняти рахунок, впевнено перегравши свого опонента у двох сетах. 

    15-го вересня буде зіграно ще три матчі:

    Сергій Стаховський - Гастао Еліаш

    Денис Молчанов - Жоао Соуза

    Сергій Стаховський та Ілля Марченко - Жоао Соуза і Педро Соуза

    Кубок Девіса з тенісу

    Перша Євро-Африканська зона

    Україна – Португалія – 1:1

    Сергій Стаховський - Педро Соуза - 6:3, 6:2

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    Сергій Стаховський теніс Кубок Девіса
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