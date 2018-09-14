Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Стаховський впевнено обіграв Педро Соузу
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Фото: Артем Худолєєв
Збірна України зрівняла рахунок у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії
Збірна України з тенісу виграла другий поєдинок у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії.
Після поразки Іллі Марченка від Жоау Соузи на корт вийшли Сергій Стаховський і Педро Соуза.
Стаховському вдалося зрівняти рахунок, впевнено перегравши свого опонента у двох сетах.
15-го вересня буде зіграно ще три матчі:
Сергій Стаховський - Гастао Еліаш
Денис Молчанов - Жоао Соуза
Сергій Стаховський та Ілля Марченко - Жоао Соуза і Педро Соуза
Кубок Девіса з тенісу
Перша Євро-Африканська зона
Україна – Португалія – 1:1
Сергій Стаховський - Педро Соуза - 6:3, 6:2
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