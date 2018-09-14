Кубок Девіса: Україні потрібно брати реванш в збірної Португалії, щоб не летіти до Африки

Фото: Федерація тенісу України

Це буде поєдинок двох рівних суперників. Букмекери віддають невеличку перевагу португальцям, але лише гра розставить все на свої місця

Чоловіча збірна України з тенісу вже втретє за останні чотири роки у вересні буде боротися за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони. На відмінну від двох попередніх спроб, цього разу нашу команда буде проводити свою гру вдома. Крім того, наші тенісисти мають право на помилку. У разі невдачі у поєдинку з португальцями, а саме вони будуть суперниками українців, збірна України у жовтні проведе ще одну гру, в якій остаточно і визначиться доля команди. Однак, нашій збірній варто намагатися закрити всі питання саме вдома. Адже, у разі невдачі на кортах в Бучі, збірній України доведеться їхати до Південної Африки. Невідомо, чи оминуть травми наших лідерів і чи матимуть змогу та бажання вони летіти грати до Африки на завершальній стадії складного сезону.

Варто зазначити, що збірній України вже вкотре не вдалося зібрати свій найсильніший склад. Олександр Долгополов, найсильніший український тенісист, через проблеми зі здоров'ям вже декілька місяців як достроково завершив сезон. Всі ж інші лідери нашої команди – Сергій Стаховський, Ілля Марченко та Денис Молчанов мають вийти на корт, щоб обіграти непростого суперника.

Збірна Португалії, своєю чергою, змогла привезти до Бучі всіх своїх найсильніших тенісистів, тож поєдинок для нашої команди точно не буде легкою прогулянкою. Варто зазначити, що з португальцями збірна України вже грала зовсім нещодавно. У 2017 році ми поступилися на виїзді 1-4, однак тоді в нашої команди був більш слабкий склад, ніж цього року.

Суперники зіграють на відкритому хардовому корті тенісного клубу «Campa» у Бучі.

Сама гра складається з п'яти поєдинків у трьохсетовому форматі. Дві одиночних гри відбудуться вже сьогодні, 14 вересня. Вже завтра, 15 вересня, зіграють парні комбінації, а також два одиночні поєдинки. Тож для перемоги збірній України необхідно виграти в мінімум трьох матчах.

Збірна України

Сергій Стаховський

Одиночний рейтинг ATP: 142

Парний рейтинг ATP: 210

Дата народження: 6 січня 1986 року

32-річний ветеран Стаховський вже вкотре є головною надією збірної України. Сергій є найрейтинговішим гравцем нашої команди, хардові корти у Бучі підходять під його стиль гри, хоча Андрій Медведєв і стверджував, що вони могли б бути і швидшими. Варто зазначити, що цей сезон Стаховський проводить доволі нерівно. Він ніяк не може повернутися до першої сотні найсильніших тенісистів світу, а на декількох останніх турнірах зазнавав прикрих поразок від суперників, які знаходяться нижче за нього в рейтингу ATP. Однак, Сергій досвідчений командний боєць, і на швидкому харді має обігрувати другого номера португальців Педро Соузу, а також дати бій їхньому лідерові Жоао Соузі.

Стаховський також заявлений і в парному поєдинку, де його партнером буде Денис Молчанов.

Ілля Марченко

Одиночний рейтинг ATP: 337

Парний рейтинг ATP: -

Дата народження: 8 вересня 1988 року

Другий номер нашої команди, як і Сергій Стаховський, проводить свій не найкращий сезон. На початку року Ілля переніс операцію. Повернувшись після неї на корт він не зміг здобути поки що жодної перемоги цього року. Варто зазначити, що в декількох поєдинках Іллі не вистачало буквально одного-двох виграних м’ячів для успіху. За словами самого Марченка, сьогодні він перебуває в гарній фізичній формі, а, отже, збірна України може розраховувати на бодай одну перемогу і від нього. Іллі цілком під силу здолати другого номера португальців Педро Соузу, який є фахівцем з грунтових кортів, але хард не є його пріоритетним покриттям. Також Марченко має досвід перемог і над лідером португальців Жоао Соузою.

Денис Молчанов

Одиночний рейтинг ATP: 662

Парний рейтинг ATP: 77

Дата народження: 5 травня 1987 року

Найсильніший український парний гравець. Для нього, на відмінну від Марченка та Стаховського, сезон складається доволі вдало. Денис повернувся до ТОП-100 парного рейтингу, а також зумів вперше в кар’єрі пробитися до фіналу турніру ATP.

Головне завдання Дениса в цій грі - принести Україні заліковий бал в парній зустрічі. Він має багатий досвід гри та перемог в парі зі Стаховським. Зокрема, саме пара Стаховський-Молчанов принесла українцям залікові бали в поєдинках проти збірних Ізраїлю та Швеції.

Павло Шумейко

Одиночний рейтинг ATP: -

Парний рейтинг ATP: -

Дата народження: 11 жовтня 2000 року

Павло – юна надія українського тенісу. Він входить до ТОП-100 юніорського рейтингу ITF. В поєдинку зі збірною Португалії Шумейко може зіграти лише тоді, коли доля дуелі вже буде визначена, і гра не матиме турнірного значення. Наразі ж, Павло набирається досвіду, тренуючись перед грою разом з лідерами збірної України.

Збірна Португалії

Жоао Соуза

Одиночний рейтинг ATP: 49

Парний рейтинг ATP: 48

Дата народження: 30 березня 1989 року

Жоао Соуза - головна зірка збірної Португалії. На нещодавньому US Open він зміг дійти до четвертого кола, де поступився лише майбутньому переможцю всього турніру Новаку Джоковичу. Варто зазначити, що декілька місяців тому наш лідер Сергій Стаховський вже обігрував його на Вімблдоні.

Соуза заявлений також і на парний поєдинок.

Педро Соуза

Одиночний рейтинг ATP: 144

Парний рейтинг ATP: 385

Дата народження: 27 травня 1988 року

Інший португальський Соуза Педро не є такою грізною силою, як його тезка Жоао. Він переважно грає на грунтових «челенджерах» і ніколи протягом своєї кар'єри зірок з неба не хапав. На харді його мають обігрувати і Стаховський, і Марченко. Педро Соуза заявлений капітаном португальців на обидва одиночні поєдинки.

Гаштао Еліаш

Одиночний рейтинг ATP: 154

Парний рейтинг ATP: 408

Дата народження: 24 листопада 1990 року

Еліаш заявлений лише на парний поєдинок разом з лідером португальців Соузою. Однак, він має набагато кращий досвід виступів на харді, ніж другий номер португальців. Тож цілком може бути, що він зіграє бодай один одиночний поєдинок в цьому протистоянні. Загалом ж, Еліаш проводить доволі нерівний сезон. Він випав з ТОП-100 рейтингу ATP, а на останньому своєму турнірі взагалі поступивсь супернику, який навіть не входить до 600 найсильніших тенісистів світу.

Жоао Домінгес

Одиночний рейтинг ATP: 218

Парний рейтинг ATP: 505

Дата народження: 5 жовтня 1993 року

Резервіст збірної Португалії, який переважно грає грунтові «челенджери». Домінгес в рейтингу ATP ніколи не піднімався вище 160 місця, а поява його в цьому поєдинку є малоймовірною.

Як збірній України здобути перемогу

Це буде поєдинок двох рівних суперників. Букмекери віддають невеличку перевагу саме португальцям, але лише гра розставить все на свої місця.

Якщо ж підсумовувати передматчеві оцінки шансів суперників, то шлях збірної України до здобуття перемоги в цьому поєдинку може виглядати наступним чином: Сергій Стаховський та Ілля Марченко мають перемагати другого номера португальців Педро Соузу. Третій ж вирішальний бал має принести наша парна комбінація в суботу, 15 вересня.

Також ми можемо розраховувати і на бодай одну перемогу в поєдинку з лідером суперників Жоао Соузою.

Отже, необхідно побажати нашим хлопцям талану в протистоянні з командою Португалії, перемогти яку є цілком під силу українцям. Допомогти ж їм в цьому має палка підтримка наших вболівальників, яка є додатковим фактором в матчах Кубку Девіса.

Артем Худолєєв, «Главком»