Кубок Девіса. Україна - Португалія - 2:1. Стаховський і Марченко виграли парну зустріч (відео)
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Розсилка
Тепер українським тенісистам потрібно здобути одну перемогу у двох поєдинках, що залишилися
Збірна України з тенісу вийшла вперед у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії.
У Бучі у суботу, 15 вересня, першими на корт вийшли пари.
За Україну грали Ілля Марченко та Сергій Стаховський, а за португальців – Жоау Соуза та Гастау Еліаш.
Українці вдало розпочали зустріч, вигравши перший сет. Однак у другому сильнішими виявилися гості.
Усе вирішувалося у третьому сеті, та ще й на тай-брейку, де нерви міцнішими виявилися в українців.
Кубок Девіса з тенісу
Перша Євро-Африканська зона
Україна – Португалія – 2:1
Сергій Стаховський / Ілля Марченко – Жоау Соуза / Гастау Еліаш – 6:4, 3:6, 7:6(5)
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