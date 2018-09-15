Кубок Девіса. Україна - Португалія - 2:1. Стаховський і Марченко виграли парну зустріч (відео)



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Тепер українським тенісистам потрібно здобути одну перемогу у двох поєдинках, що залишилися

Збірна України з тенісу вийшла вперед у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії.

У Бучі у суботу, 15 вересня, першими на корт вийшли пари.

За Україну грали Ілля Марченко та Сергій Стаховський, а за португальців – Жоау Соуза та Гастау Еліаш.

Українці вдало розпочали зустріч, вигравши перший сет. Однак у другому сильнішими виявилися гості.

Усе вирішувалося у третьому сеті, та ще й на тай-брейку, де нерви міцнішими виявилися в українців.

Кубок Девіса з тенісу

Перша Євро-Африканська зона

Україна – Португалія – 2:1

Сергій Стаховський / Ілля Марченко – Жоау Соуза / Гастау Еліаш – 6:4, 3:6, 7:6(5)