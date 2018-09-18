Кубок Девіса. Збірна України піднялася на два рядки в рейтингу націй



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Збірна України займає 33-е місце в новому рейтингу націй

26 вересня в Лондоні відбудеться жеребкування кваліфікаційного раунду наступного сезону Кубка Девіса

Після перемоги в першому раунді плей-офф Першої групи (зона Європа/Африка) збірна України зайняла 33-е місце в рейтингу націй. Наші тенісисти піднялися на дві позиції, обігравши в домашньому поєдинку в Бучі збірну Португалії, яка втратила одну сходинку і опустилася на 30-е місце.

Лідерство в світовій класифікації зберегли тенісисти з Франції, які другий рік поспіль зіграють у фіналі. За ними йдуть їхні суперники по титульному матчу - збірна Хорватії. Замикає трійку кращих команда Аргентини.

26 вересня в Лондоні відбудеться жеребкування кваліфікаційного раунду наступного сезону Кубка Девіса, який пройде по новому формату в лютому 2019 року.

Джерело: btu.org.ua