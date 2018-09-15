Збірна України здобула яскраву перемогу над Португалією в Кубку Девіса. Фоторепортаж



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Головним героєм двох днів став Сергій Стаховський

Чоловіча збірна України з тенісу сьогодні здолала команду Португалії та залишилася в Першій групі Євро-Африканської зони у 2019 році. Вирішальний вклад в успіх наших хлопців зроби 32-річний Сергій Стаховський.

У першому матчі дня у поєдинку парного розряду Денис Молчанов і Сергій Стаховський переграли Гастау Еліаша і Жоао Соузу - 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

В другій грі вже сам Стаховський здолав лідера португальців Жоао Соузу.

Нагадаємо, що вчора, 14 вересня, в напруженій боротьбі перемогу над українцем Марченком вдалося здобути Жоао Соузі.

В другому ж поєдинку вчорашнього дня Сергій Стаховський впевнено переміг Педро Соузу.