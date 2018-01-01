Кубок Федерації. Збірна України поступається Австралії у вирішальній зустрічі

Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази

Збірна України програла Австралії в матчі Другої світової групи Кубка Федерації з рахунком зустрічей 3:2. Після першого ігрового дня протистояння, яке проходило на трав'яних кортах Канберри, рахунок був нічийним. У першому матчі другого дня Марта Костюк програла першій ракетці Австралії Ешлі Барті - 2:6, 3:6. За 1 годину і 7 хвилин українка



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Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази

Збірна України програла Австралії в матчі Другої світової групи Кубка Федерації з рахунком зустрічей 3:2.

Після першого ігрового дня протистояння, яке проходило на трав'яних кортах Канберри, рахунок був нічийним. У першому матчі другого дня Марта Костюк програла першій ракетці Австралії Ешлі Барті - 2:6, 3:6.

За 1 годину і 7 хвилин українка зробила аж вісім подвійних помилок і реалізувала два брейк-поінти, на що Барті відповіла шістьма «брейками».

Зрівняти рахунок вдалося Надії Кіченок, яка у важкому матчі обіграла Дар’ю Гаврилову - 4:6, 6:2, 6:3.

Підсумок протистояння вирішився в парній зустрічі, де Людмила і Надія Кіченок поступилися Ешлі Барті і Кейсі Деллакуа - 3:6, 4:6. Як підсумок - 3:2 після п'яти ігор на користь господарок.

Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази. Три протистояння залишилися в активі нашої збірної, Австралія в останній раз перемагала в 2010 році в рамках плей-офф Світової групи в Харкові.

Далі в цьому сезоні австралійки зіграють в плей-офф Світової групи, а збірна України проведе поєдинок з однією з команд-переможниць зонального етапу в плей-офф Другої Світової групи. Серед таких збірних: Парагвай, Великобританія і Латвія, Японія.