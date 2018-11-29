Кубок IBU. Абрамова показала шостий результат у спринтерській гонці



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Ольга Абрамова потрапила у квіткову церемонію Фото: biathlon.com.ua

Найкращий результат стартового дня нового сезону для українських біатлоністів - шосте місце Ольги Абрамової

Найкращий результат стартового дня нового сезону для українських біатлоністів - шосте місце Ольги Абрамової в спринті першого етапу Кубку IBU в шведському Ідре.

Для Олі, яка пропустила передсезонні змагання в Шушені, це була перша можливість серйозно розбігтися. Звідси трохи менш висока швидкість, ніж та, до якої звикли у виконанні Абрамової. Але за рахунок відмінної стрільби стоячи, де Оля відпрацювала швидше за всіх суперниць, а також швидкості на останньому колі, де результат українки можна порівняти з лідерами, Абрамова зуміла пробитися в квіткову церемонію першої жіночої гонки сезону.

Непогано починався спринт для Марії Кручової, яка після чистого першого рубежу була на межі десятки найсильніших. Але стрільбу стоячи наша спортсменка провела менш вдало: промах і велика втрата часу на скорострільності, що в підсумку призвело її на 27-е місце на фініші.

Одразу за Кручовою в фінішному протоколі розташувалася Надія Бєлкіна. За чистим ходом Надя сьогодні була кращою в команді, а ось за якістю стрільби - на протилежному полюсі: три промахи і 28-а позиція.

Перші очки Кубку IBU в кар'єрі заробила Анна Кривонос, зумівши сьогодні з одним промахом фінішувати 39-ю. А ось дебютантці змагань такого рівня Валерії Дмитренко пощастило менше: при такій же точності Лєра свою першу гонку Кубку IBU завершила на 51-му місці.

А перемогу в Ідре святкувала представниця збірної господарів Інгела Андерссон. Шведка виявилася однією з чотирьох учасниць спринту, які закрили всі мішені, і випередила на 8 секунд білоруську спортсменку Ірину Кручінкіну, яка також обійшлася без штрафу.

30 листопада в змагальній програмі першого етапу Кубку IBU - пауза, а в суботу чоловіки і жінки ще раз вийдуть на дистанцію спринту.

Кубок IBU

Спринт (жінки)

1. Інгела Андерссон (Швеція) (0+0) 23:44,0

2. Ірина Кручінкіна (Білорусь) (0+0) +8,0

3. Анастасія Морозова (Росія) (1+0) +32,9

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6. Ольга Абрамова (Україна) (1+0) +1:12,0

27. Марія Кручова (Україна) (0+1) +2:02,1

28. Надія Бєлкіна (Україна) (1+2) +2:07,3

39. Анна Кривонос (Україна) (0+1) +2:39,6

51. Валерія Дмитренко (Україна) (1+0) +3:16,2

Джерело: biathlon.com.ua