Кубок Італії. «Мілан» і «Лаціо» не визначили переможця у першому півфінальному матчі
- Сьогодні, 17:35
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Фото ФК «Мілан»
Усе вирішиться у столиці Італії в останній день лютого
«Мілан» і «Лаціо» не визначили переможця у першому півфінальному поєдинку Кубку Італії сезону-2017/18.
На «Сан-Сіро» команди голів за 90 хвилин так і не забили.
Отож, тепер усе вирішиться у Римі 28 лютого, коли відбудеться матч-відповідь.
Нагадаємо, в іншому півфіналі у першому поєдинку «Ювентус» мінімально обіграв «Аталанту».
Кубок Італії з футболу сезону-2017/18
1/2 фіналу
Перший матч
«Мілан» – «Лаціо» – 0:0
«Мілан»: Доннарумма, Романьолі, Бонуччі, Абате, Біглія, Бонавентура (Кутроне, 71), Кессіе, Боріні, Локателлі (Чалханоглу, 57), Сусо, Калинич (Андре Сілва, 83)
«Лаціо»: Стракоша, Луїс Феліпе, Раду, Лукаку, Касерес, Феліпе Андерсон (Луїс Альберто, 63), Пароло (Нані, 76), Лейва, Мілінкович-Савич, Баста, Іммобіле (Лулич, 83)