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    Кубок Італії. «Мілан» і «Лаціо» не визначили переможця у першому півфінальному матчі

    Усе вирішиться у столиці Італії в останній день лютого
    «Мілан» і «Лаціо» не визначили переможця у першому півфінальному поєдинку Кубку Італії сезону-2017/18. На «Сан-Сіро» команди голів за 90 хвилин так і не забили. Отож, тепер усе вирішиться у Римі 28 лютого, коли відбудеться матч-відповідь. Нагадаємо, в іншому півфіналі у першому поєдинку «Ювентус»
    • Сьогодні, 17:35
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    Фото ФК &laquo;Мілан&raquo;
    Фото ФК «Мілан»

    Усе вирішиться у столиці Італії в останній день лютого

    «Мілан» і «Лаціо» не визначили переможця у першому півфінальному поєдинку Кубку Італії сезону-2017/18.

    На «Сан-Сіро» команди голів за 90 хвилин так і не забили.

    Отож, тепер усе вирішиться у Римі 28 лютого, коли відбудеться матч-відповідь.

    Нагадаємо, в іншому півфіналі у першому поєдинку «Ювентус» мінімально обіграв «Аталанту».

    Кубок Італії з футболу сезону-2017/18

    1/2 фіналу

    Перший матч

    «Мілан» – «Лаціо» – 0:0

    «Мілан»: Доннарумма, Романьолі, Бонуччі, Абате, Біглія, Бонавентура (Кутроне, 71), Кессіе, Боріні, Локателлі (Чалханоглу, 57), Сусо, Калинич (Андре Сілва, 83)

    «Лаціо»: Стракоша, Луїс Феліпе, Раду, Лукаку, Касерес, Феліпе Андерсон (Луїс Альберто, 63), Пароло (Нані, 76), Лейва, Мілінкович-Савич, Баста, Іммобіле (Лулич, 83)

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