Кубок Італії. «Мілан» і «Лаціо» не визначили переможця у першому півфінальному матчі

Усе вирішиться у столиці Італії в останній день лютого

«Мілан» і «Лаціо» не визначили переможця у першому півфінальному поєдинку Кубку Італії сезону-2017/18. На «Сан-Сіро» команди голів за 90 хвилин так і не забили. Отож, тепер усе вирішиться у Римі 28 лютого, коли відбудеться матч-відповідь. Нагадаємо, в іншому півфіналі у першому поєдинку «Ювентус»