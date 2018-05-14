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    Кубок «по блату»: мережу обурило фото дочки нардепа Павелка з головним трофеєм Ліги чемпіонів

    • Сьогодні, 16:15
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    Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться в кінці травня на НСК «Олімпійський» у Києві

    Наприкінці травня Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів, і головні футбольні трофеї Європи, чоловічий та жіночий кубки, вже кілька тижнів перебувають в Україні. У рамках трофі-туру вони побували в кількох містах, де фанати вистоювали черги, щоби на власні очі побачити та сфотографуватися з цінними призами.

    Але значно простішою процедура доступу до трофею стала для Анастасії Павелка - доньки голови Федерації футболу України Андрія Павелка. У Instagram Насті, до того ж похресниці футболіста Андрія Шевченка, люди цікавляться, чи довелося їй стояти у черзі до кубку. «Стояла у черзі за своєю сестрою», - пожартував один із користувачів.

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    Кубок «по блату»: мережу обурило фото дочки нардепа Павелка з головним трофеєм Ліги чемпіонів

    Раніше повідомлялося, як НСК «Олімпійський» готують до фіналу Ліги чемпіонів.

    Джерело: Табло ID

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