Перемогу в змішаній естафеті здобули австрійці

Українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний зайняли 6-е місце на першій гонці сезону Кубка світу 2017/18 - в одиночній змішаній естафеті. В Естерсунді наш дует використав 10 додаткових патронів на двох, зумівши обійтися без штрафних кіл. Дмитро Підручний з останнього вогневого рубежу пішов п'ятим, однак на завершальному колі втратив одну позицію,



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Перемогу в змішаній естафеті здобули австрійці

Українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний зайняли 6-е місце на першій гонці сезону Кубка світу 2017/18 - в одиночній змішаній естафеті.

В Естерсунді наш дует використав 10 додаткових патронів на двох, зумівши обійтися без штрафних кіл.

Дмитро Підручний з останнього вогневого рубежу пішов п'ятим, однак на завершальному колі втратив одну позицію, пропустивши вперед шведа Себастьяна Самуельссона і француза Мартена Фуркада і обігнавши італійця Томаса Бормоліна. Відставання від першого місця склало 34.9 секунди.

Перемогу в змішаній естафеті здобули австрійці. Ліза Тереза Хаузер і Симон Едер використавші тільки два додаткові патрони. Німці Ванесса Гінц і Ерік Лессер (0+9) стали другими, а третє місце досить сенсаційно посіли біатлоністи з Казахстану - Галина Вишневська і Максим Браун (0+5).

Фінішний лист:

1. Австрія;

2. Німеччина;

3. Казахстан;

4. Франція;

5. Швеція;

6. Україна;

7. Італія;

8. Росія;

9. Норвегія;

10. Чехія.

Джерело: xsport.ua