Кубок світу з біатлону. Семеренко і Підручний фінішували шостими в суперміксті
- Вчора, 16:32
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Перемогу в змішаній естафеті здобули австрійці
Українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний зайняли 6-е місце на першій гонці сезону Кубка світу 2017/18 - в одиночній змішаній естафеті.
В Естерсунді наш дует використав 10 додаткових патронів на двох, зумівши обійтися без штрафних кіл.
Дмитро Підручний з останнього вогневого рубежу пішов п'ятим, однак на завершальному колі втратив одну позицію, пропустивши вперед шведа Себастьяна Самуельссона і француза Мартена Фуркада і обігнавши італійця Томаса Бормоліна. Відставання від першого місця склало 34.9 секунди.
Перемогу в змішаній естафеті здобули австрійці. Ліза Тереза Хаузер і Симон Едер використавші тільки два додаткові патрони. Німці Ванесса Гінц і Ерік Лессер (0+9) стали другими, а третє місце досить сенсаційно посіли біатлоністи з Казахстану - Галина Вишневська і Максим Браун (0+5).
Фінішний лист:
1. Австрія;
2. Німеччина;
3. Казахстан;
4. Франція;
5. Швеція;
6. Україна;
7. Італія;
8. Росія;
9. Норвегія;
10. Чехія.
Джерело: xsport.ua