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    Кубок світу з біатлону. Семеренко і Підручний фінішували шостими в суперміксті

    Перемогу в змішаній естафеті здобули австрійці
    Українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний зайняли 6-е місце на першій гонці сезону Кубка світу 2017/18 - в одиночній змішаній естафеті. В Естерсунді наш дует використав 10 додаткових патронів на двох, зумівши обійтися без штрафних кіл. Дмитро Підручний з останнього вогневого рубежу пішов п'ятим, однак на завершальному колі втратив одну позицію,
    • Вчора, 16:32
    • Розсилка

    Перемогу в змішаній естафеті здобули австрійці

    Українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний зайняли 6-е місце на першій гонці сезону Кубка світу 2017/18 - в одиночній змішаній естафеті.

    В Естерсунді наш дует використав 10 додаткових патронів на двох, зумівши обійтися без штрафних кіл.

    Дмитро Підручний з останнього вогневого рубежу пішов п'ятим, однак на завершальному колі втратив одну позицію, пропустивши вперед шведа Себастьяна Самуельссона і француза Мартена Фуркада і обігнавши італійця Томаса Бормоліна. Відставання від першого місця склало 34.9 секунди.

    Перемогу в змішаній естафеті здобули австрійці. Ліза Тереза Хаузер і Симон Едер використавші тільки два додаткові патрони. Німці Ванесса Гінц і Ерік Лессер (0+9) стали другими, а третє місце досить сенсаційно посіли біатлоністи з Казахстану - Галина Вишневська і Максим Браун (0+5).

    Фінішний лист:

    1. Австрія;

    2. Німеччина;

    3. Казахстан;

    4. Франція;

    5. Швеція;

    6. Україна;

    7. Італія;

    8. Росія;

    9. Норвегія;

    10. Чехія.

    Джерело: xsport.ua

    Кубок світу Україна
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