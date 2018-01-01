Кубок України з футзалу. «ХІТ» переміг «Продексім», а «Ураган» – «Титан». Матчі 1/8 фіналу
- Сьогодні, 19:31
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Відбулися всі перші матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу
Кубкове протистояння між «ХІТом» і «Продексімом» очікувалося з нетерпінням. Це – один з найголовніших і найцікавіших двобоїв на стадії 1/8 фіналу Кубку України.
Усе найцікавіше почалось незадовго до перерви, коли Школьний відкрив рахунок. А вже після поновлення гри Тменов подвоїв перевагу киян, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Швидкий гол Свірідова відновив інтригу в цьому протистоянні та подарував «мельникам» надію. Проте, ближче до екватора Журба відновив перевагу «ХІТа» у два м’ячі.
А найцікавіше відбулось наприкінці гри. Там були і голи у виконанні обох команд, і червона картка Кісельова. Але за підсумками першого матчу перемогу здобув «ХІТ», проте перед виїздом у Херсон підопічні Олега Лук’яненка не можуть почувати себе комфортно.
«ХІТ» (Київ) – «Продексім» (Херсон) – 4:3
Голи: Школьний (16), Тменов (24), Журба (29), Чепорнюк (40) – Свірідов (25), Фумаса (36), Роніньо (40)
«Титан» відноситься до числа тих команд, з якими важко грати. До того ж, гості теж не приховували свого бажання вивезти перемогу з Івано-Франківська. Але у другому таймі все змінилось після того, як Петро Шотурма відкрив рахунок.
«Титан» намагався відігратись, але зробити це підопічні Дмитра Камека не змогли. Тому, «дракони» не тільки здобули першу перемогу у двох матчевому протистоянні, а і змогли перервати чорну смугу невдач.
«Ураган» (Івано-Франківськ) – «Титан» (Покровське) – 1:0
Гол: Шотурма (29)
«SKIDKA» (Київ) – «RED» (Київ) – 0:2
Голи: Шуст (35, 39)
«Кардинал-Рівне» (Рівне) – «Епіцентр К Авангард» (Одеса) – 5:1
Голи: Мануйленко (1, 5), Волянюк (13, 34), Фаренюк (36) – Федосюк (21)
«ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – «Viva Cup» (Харків) – 3:3
Голи: Карбула (17), Литвиновський (33), Дзюба (36 – з 6-метрового) – Сколотій (22), Панасенко (28), Абакшин (39)
Перед цим повідомлялося, що «Енергія» на виїзді перемогла «Сокіл» та інші матчі 1/8 фіналу.