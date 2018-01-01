Кубок України з футзалу. «ХІТ» переміг «Продексім», а «Ураган» – «Титан». Матчі 1/8 фіналу

Відбулися всі перші матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу

Кубкове протистояння між «ХІТом» і «Продексімом» очікувалося з нетерпінням. Це – один з найголовніших і найцікавіших двобоїв на стадії 1/8 фіналу Кубку України. Усе найцікавіше почалось незадовго до перерви, коли Школьний відкрив рахунок. А вже після поновлення гри Тменов подвоїв перевагу киян, інформує офіційний сайт



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Фото ФК «ХІТ»

Відбулися всі перші матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу

Кубкове протистояння між «ХІТом» і «Продексімом» очікувалося з нетерпінням. Це – один з найголовніших і найцікавіших двобоїв на стадії 1/8 фіналу Кубку України.

Усе найцікавіше почалось незадовго до перерви, коли Школьний відкрив рахунок. А вже після поновлення гри Тменов подвоїв перевагу киян, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Швидкий гол Свірідова відновив інтригу в цьому протистоянні та подарував «мельникам» надію. Проте, ближче до екватора Журба відновив перевагу «ХІТа» у два м’ячі.

А найцікавіше відбулось наприкінці гри. Там були і голи у виконанні обох команд, і червона картка Кісельова. Але за підсумками першого матчу перемогу здобув «ХІТ», проте перед виїздом у Херсон підопічні Олега Лук’яненка не можуть почувати себе комфортно.

«ХІТ» (Київ) – «Продексім» (Херсон) – 4:3

Голи: Школьний (16), Тменов (24), Журба (29), Чепорнюк (40) – Свірідов (25), Фумаса (36), Роніньо (40)

«Титан» відноситься до числа тих команд, з якими важко грати. До того ж, гості теж не приховували свого бажання вивезти перемогу з Івано-Франківська. Але у другому таймі все змінилось після того, як Петро Шотурма відкрив рахунок.

«Титан» намагався відігратись, але зробити це підопічні Дмитра Камека не змогли. Тому, «дракони» не тільки здобули першу перемогу у двох матчевому протистоянні, а і змогли перервати чорну смугу невдач.

«Ураган» (Івано-Франківськ) – «Титан» (Покровське) – 1:0

Гол: Шотурма (29)

«SKIDKA» (Київ) – «RED» (Київ) – 0:2

Голи: Шуст (35, 39)

«Кардинал-Рівне» (Рівне) – «Епіцентр К Авангард» (Одеса) – 5:1

Голи: Мануйленко (1, 5), Волянюк (13, 34), Фаренюк (36) – Федосюк (21)

«ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – «Viva Cup» (Харків) – 3:3

Голи: Карбула (17), Литвиновський (33), Дзюба (36 – з 6-метрового) – Сколотій (22), Панасенко (28), Абакшин (39)

Перед цим повідомлялося, що «Енергія» на виїзді перемогла «Сокіл» та інші матчі 1/8 фіналу.