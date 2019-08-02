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    Легенда футбольної «Барселони» може повернутися до клубу

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    Карлес Пуйоль - Легенда футбольної «Барселони» може повернутися до клубу
    Карлес Пуйоль
    The Independent

    Знаменитий Карлес Пуйоль може отримати впливову посаду в «Барселоні»

    Колишній капітан «Барселони» Карлес Пуйоль може повернутися до клубу. Він може отримати призначення на посаду спортивного директора.

    «Гранатово-сині» вже зробили пропозицію колишньому футболісту. Той взяв час на роздуми, інформує Mundo Deportivo.

    Посада спортивного директора стала вакантною після того, як клуб достроково розірвав контракт з Хосепом Сегурою, який обіймав посаду впродовж чотирьох років - з 2015 року. За цей час «гранатово-сині» встигли завоювати 13 трофеїв, серед яких чотири титули чемпіона Іспанії, чотири Кубки і два Суперкубка країни, а також трофеї Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу і Суперкубок УЄФА.

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    Пуйоль упродовж усієї професіональної кар'єри виступав у складі «Барселони». Він грав за каталонський клуб з 1999 по 2014 рік. Разом з «Барселоною» Пуйоль три рази вигравав Лігу чемпіонів.

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