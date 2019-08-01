Українська «Зоря» перемогла чорногорську «Будучность» у суто балканському суїциді (відео)
Уже в першому таймі гості через власну недисциплінованість грали вдев’ятьох
Луганська «Зоря» впевнено подолала першого суперника в єврокубковій кампанії-2019/2020.
Після виїзної перемоги 3:1 у Подґориці луганці довершили справу в запорізькому поєдинку з чорногорською «Будучністю».
Найменші ілюзії стосовно інтриги в протистоянні були поховані впродовж двохвилинного інтервалу наприкінці першого тайму. Спершу Артем Громов, отримавши передачу від Максима Луньова, ударом з близької відстані рахунок відкрив, а невдовзі футболісти «Будучності» втратили через недисциплінованість двох футболістів відразу.
Почалося все з того, що друге попередження за відмашку отримав Нікола Джуріч. Його партнерам суддівський вердикт не сподобався. Вони влаштували рефері обструкцію, наслідком якої стало пряме вилучення Драшко Бозовіча.
З того моменту і впродовж усього другого тайму команди на полі фактично ліпили дурня і відверто економили сили.
Ліга Європи. Другий кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь
«Зоря» (Луганськ, Україна) – «Будучность» (Подґориця, Чорногорія) – 1:0
Гол: 1:0 – Артем Громов (32)
«Зоря»: Заурі Махарадзе – Тимчик (Каменюка, 64), Віталій Вернидуб (к), Чеберко, Жоель Абу Ганна – Владислав Кочергін (Ігор Чайковський, 68), Іванисеня, Богдан Леднєв – Максим Луньов, Артем Громов (Владислав Кабаєв, 61), Хомченовський. Тренер – Віктор Скрипник
«Будучность»: Мілош Драґоєвіч – Нікола Джуріч, Стефан Міліч (к), Деян Больєвіч, Душан Столійковіч (Деян Зарубіца, 75) – Лука Мірковіч, Драшко Бозовіч, Васіліє Тержіч - Міхайло Перовіч (Боян Роґановіч, 37), Петар Ґрбіч (Мілош Райчковіч, 53), Мілош Міїч. Тренер – Бранко Брновіч
Суддя: Нейл Дойл (Ірландія)
Попередження: Лука Мірковіч (26), Петар Ґрбіч (34)
На 24-й хвилині попереджено, на 33-й хвилині вилучено (друге попередження) Ніколу Джуріча
Вилучення: Драшко Бозовіч (34, неспортивна поведінка)
1 серпня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»
У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи «Зоря» зіграє з переможцями протистояння «Осієк» (Хорватія) – ЦСКА (Софія, Болгарія). У першому матчі в Софії мінімально, 1:0, виграли болгари. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 1 серпня, о 21:45.