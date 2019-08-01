Українська «Зоря» перемогла чорногорську «Будучность» у суто балканському суїциді (відео)



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Артем Громов забив три з чотирьох м'ячів луганців у ворота суперників з Чорногорії Територія Зорі

Уже в першому таймі гості через власну недисциплінованість грали вдев’ятьох

Луганська «Зоря» впевнено подолала першого суперника в єврокубковій кампанії-2019/2020.

Після виїзної перемоги 3:1 у Подґориці луганці довершили справу в запорізькому поєдинку з чорногорською «Будучністю».

Найменші ілюзії стосовно інтриги в протистоянні були поховані впродовж двохвилинного інтервалу наприкінці першого тайму. Спершу Артем Громов, отримавши передачу від Максима Луньова, ударом з близької відстані рахунок відкрив, а невдовзі футболісти «Будучності» втратили через недисциплінованість двох футболістів відразу.

Почалося все з того, що друге попередження за відмашку отримав Нікола Джуріч. Його партнерам суддівський вердикт не сподобався. Вони влаштували рефері обструкцію, наслідком якої стало пряме вилучення Драшко Бозовіча.

З того моменту і впродовж усього другого тайму команди на полі фактично ліпили дурня і відверто економили сили.

Ліга Європи. Другий кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

«Зоря» (Луганськ, Україна) – «Будучность» (Подґориця, Чорногорія) – 1:0

Перший матч – 3:1

Гол: 1:0 – Артем Громов (32)

«Зоря»: Заурі Махарадзе – Тимчик (Каменюка, 64), Віталій Вернидуб (к), Чеберко, Жоель Абу Ганна – Владислав Кочергін (Ігор Чайковський, 68), Іванисеня, Богдан Леднєв – Максим Луньов, Артем Громов (Владислав Кабаєв, 61), Хомченовський. Тренер – Віктор Скрипник

«Будучность»: Мілош Драґоєвіч – Нікола Джуріч, Стефан Міліч (к), Деян Больєвіч, Душан Столійковіч (Деян Зарубіца, 75) – Лука Мірковіч, Драшко Бозовіч, Васіліє Тержіч - Міхайло Перовіч (Боян Роґановіч, 37), Петар Ґрбіч (Мілош Райчковіч, 53), Мілош Міїч. Тренер – Бранко Брновіч

Суддя: Нейл Дойл (Ірландія)

Попередження: Лука Мірковіч (26), Петар Ґрбіч (34)

На 24-й хвилині попереджено, на 33-й хвилині вилучено (друге попередження) Ніколу Джуріча

Вилучення: Драшко Бозовіч (34, неспортивна поведінка)

1 серпня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи «Зоря» зіграє з переможцями протистояння «Осієк» (Хорватія) – ЦСКА (Софія, Болгарія). У першому матчі в Софії мінімально, 1:0, виграли болгари. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 1 серпня, о 21:45.