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    Українська «Зоря» перемогла чорногорську «Будучность» у суто балканському суїциді (відео)

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    Артем Громов забив три з чотирьох м'ячів луганців у ворота суперників з Чорногорії - Українська «Зоря» перемогла чорногорську «Будучность» у суто балканському суїциді (відео)
    Артем Громов забив три з чотирьох м'ячів луганців у ворота суперників з Чорногорії
    Територія Зорі

    Уже в першому таймі гості через власну недисциплінованість грали вдев’ятьох

    Луганська «Зоря» впевнено подолала першого суперника в єврокубковій кампанії-2019/2020.

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    Після виїзної перемоги 3:1 у Подґориці луганці довершили справу в запорізькому поєдинку з чорногорською «Будучністю».

    Найменші ілюзії стосовно інтриги в протистоянні були поховані впродовж двохвилинного інтервалу наприкінці першого тайму. Спершу Артем Громов, отримавши передачу від Максима Луньова, ударом з близької відстані рахунок відкрив, а невдовзі футболісти «Будучності» втратили через недисциплінованість двох футболістів відразу.

    Почалося все з того, що друге попередження за відмашку отримав Нікола Джуріч. Його партнерам суддівський вердикт не сподобався. Вони влаштували рефері обструкцію, наслідком якої стало пряме вилучення Драшко Бозовіча.

    З того моменту і впродовж усього другого тайму команди на полі фактично ліпили дурня і відверто економили сили.

    Ліга Європи. Другий кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

    «Зоря» (Луганськ, Україна) – «Будучность» (Подґориця, Чорногорія) – 1:0

    Перший матч – 3:1

    Гол: 1:0 – Артем Громов (32)

    «Зоря»: Заурі Махарадзе – Тимчик (Каменюка, 64), Віталій Вернидуб (к), Чеберко, Жоель Абу Ганна – Владислав Кочергін (Ігор Чайковський, 68), Іванисеня, Богдан Леднєв – Максим Луньов, Артем Громов (Владислав Кабаєв, 61), Хомченовський. Тренер – Віктор Скрипник

    «Будучность»: Мілош Драґоєвіч – Нікола Джуріч, Стефан Міліч (к), Деян Больєвіч, Душан Столійковіч (Деян Зарубіца, 75) – Лука Мірковіч, Драшко Бозовіч, Васіліє Тержіч - Міхайло Перовіч (Боян Роґановіч, 37), Петар Ґрбіч (Мілош Райчковіч, 53), Мілош Міїч. Тренер – Бранко Брновіч

    Суддя: Нейл Дойл (Ірландія)

    Попередження: Лука Мірковіч (26), Петар Ґрбіч (34)

    На 24-й хвилині попереджено, на 33-й хвилині вилучено (друге попередження) Ніколу Джуріча

    Вилучення: Драшко Бозовіч (34, неспортивна поведінка)

    1 серпня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

    У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи «Зоря» зіграє з переможцями протистояння «Осієк» (Хорватія) – ЦСКА (Софія, Болгарія). У першому матчі в Софії мінімально, 1:0, виграли болгари. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 1 серпня, о 21:45.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря» Віталій Вернидуб Артем Громов Олександр Тимчик Ігор Чайковський Дмитро Хомченовський Заурі Махарадзе Владислав Кабаєв Євген Чеберко Максим Луньов Богдан Леднєв Віктор Скрипник ФК «Будучность» (Подґориця) Владислав Кочергін Бранко Брновіч Міхайло Перовіч Лука Мірковіч Дмитро Іванисеня Микита Каменюка Жоель Абу Ганна Мілош Драґоєвіч Драшко Бозовіч Нікола Джуріч Стефан Міліч Деян Больєвіч Душан Столійковіч Деян Зарубіца Васіліє Тержіч Боян Роґановіч Петар Ґрбіч Мілош Райчковіч Мілош Міїч
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