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    Легенда збірної Англії розкритикував стадіон в Баку, де пройшов фінал Ліги Європи

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    Легенда збірної Англії розкритикував стадіон в Баку, де пройшов фінал Ліги Європи

    «Є відчуття, що суботній фінал Ліги чемпіонів буде куди більше схожим на справжній великий спортивний захід, де стадіон буде хоча б знаходитися в тому ж місті, що і поле»

    Колишній футболіст збірної Англії, а нині експерт і ведучий на британському телебаченні Гарі Лінекер в своєму «твіттері» висловився про стадіон «Олімпійський» в Баку, де напередодні, 29 травня, відбувся фінал Ліги Європи.

    «Ти долаєш весь цей шлях, щоб подивитися фінал єврокубка. Але коли сидиш на своєму місці, ти знаходишся не сильно ближче до поля, ніж якби залишився вдома», - йдеться в повідомленні Лінекера.

    Пізніше екс-футболіст знову висловився про стадіон в Баку: «Є відчуття, що суботній фінал Ліги чемпіонів буде куди більше схожим на справжній великий спортивний захід, де стадіон буде хоча б знаходитися в тому ж місті, що і поле».

    Нагадаємо, ереможцем Ліги Європи став «Челсі», який у вирішальному матчі розгромив з рахунком 4:1 іншу лондонську команду - «Арсенал».

    Джерело: Чемпионат.com

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