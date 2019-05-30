«Челсі» розчавив «Арсенал» у фіналі Ліги Європи (відео)



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«Челсі» - переможець Ліги Європи 2019 року Yahoo!Sports

Чотири голи в другому таймі принесли «синім» другий титул переможця Ліги Європи

«Челсі» впевнено переміг у фіналі Ліги Європи «Арсенал», здобувши другий титул переможця Ліги Європи. Вперше «сині» виграли трофей 2013 року.

«Челсі» (Лондон, Англія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 4:1

Гол: 1:0 – Жиру (49). 2:0 – Педро (60). 3:0 – Азар (65, з пенальті). 3:1 – Івобі (69). 4:1 – Азар (72)

«Челсі»: Кепа Аррізабалаґа - Аспілікета, Крістенсен, Давід Луїс, Емерсон - Нґоло Канте, Жоржіньо, Матео Ковачіч (Росс Барклі, 76) – Педро (Вілліан, 71), Олів'є Жиру, Еден Азар. Тренер – Мауріціо Саррі

«Арсенал»: Петер Чех - Папастатопулос, Кошельни, Монреаль (Гендузі, 66) - Мейтленд-Найлз, Торрейра (Івобі, 67), Джака, Колашинац - Месут Йозіль - Ляказетт, Обамеянґ. Тренер – Унаї Емері

Суддя: Джанлука Роккі (Італія)

Попередження: Педро (56)

29 травня. Баку. Олімпійський стадіон

Після нетривалої стартової розвідки вже до 10-ї хвилини «каноніри» заробили небезпечний момент. Воротар «синіх» відбив перед собою м’яч після прострілу, а розгублений від такого подарунку Обамеянг пробив повз ворота.

Гравці «Челсі» більше контролювали м’яч та вирішального впливу на гру це не мало.

Ближче до середини тайму Ляказетт впав у карному майданчику суперника – без порушень.

На 28-й хвилині Джака наважився на дальній постріл з-за межі карного майданчика. М’яч стрімко пішов угору та ковзнув поперечину. Схоже, Кепа його не дістав би, якби той летів сантиметрів на 10 нижче.

Рахунок змінився невдовзі після поновлення гри в другій 45-хвилинці. За іронією долі колишній гравець «Арсеналу» Жиру забив у ворота «канонірів», які захищав колишній голкіпер «Челсі» Чех. Жиру відгукнувся на майстерну передачу Емерсона та в падінні головою відправив м’яч у ближній кут.

Гол Жиру

Гравці «Арсеналу» на певний час розгубилися, натомість «сині» отримали додатковий заряд емоцій. Та вже за кілька хвилин «каноніри» небезпечно проривалися до воріт суперника.

Однак на 60-й хвилині «Челсі» шокував суперника. Азар прострілив у центр карного майданчика, а там Петро підправив м’яч у ворота.

Гол Педро

Та це були ще не всі неприємності для «канонірів». Всього за п’ять хвилин у карному майданчику «Арсеналу» штовхнули Жиру. Пенальті чітко реалізував Азар.

Втім «каноніри» виявилися зовсім не розчавленими таким перебігом. Швидше, він лише звільнив їх від надмірного психологічного тягаря.

Всього за чотири хвилини після третього голу Івобі один сквитав. Завершив затяжну атаку підступним ударом дугою.

Та на цьому несподіванки не вичерпалися. За якісь три хвилини Азар зробив свій дубль в матчі.