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    Легендарний біатлоніст Бйорндален поїде на Олімпіаду-2018 в якості тренера збірної Білорусі

    МОК дав позитивну відповідь
    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) включив найтитулованішого спортсмена в історії зимових Олімпіад біатлоніста Уле Ейнара Бйорндалена до складу збірної Білорусі. Про це повідомляє прес-служба білоруської Федерації біатлону. Як зазначається, Уле-Ейнар Бйорндален відправиться на Олімпіаду в якості тренера національної збірної Білорусі. Також
    • Сьогодні, 10:13
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    <span>Уле Ейнар Бйорндален. Фото: Getty Images</span>
    Уле Ейнар Бйорндален. Фото: Getty Images

    МОК дав позитивну відповідь

    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) включив найтитулованішого спортсмена в історії зимових Олімпіад біатлоніста Уле Ейнара Бйорндалена до складу збірної Білорусі.

    Про це повідомляє прес-служба білоруської Федерації біатлону.

    Як зазначається, Уле-Ейнар Бйорндален відправиться на Олімпіаду в якості тренера національної збірної Білорусі.

    Також відомо, що зараз всі формальності для відбору ну участі нарешті улагоджені.

    Так, в федерацію прийшло відповідне підтвердження від НОК Білорусі.

    «МОК дав позитивну відповідь, і ми тепер можемо сказати офіційно: так, Бйорндален їде на Олімпіаду в якості тренера збірної Білорусії», - повідомила прес-аташе ВФБ Вікторія Тарасевич.

    Додамо, що на рахунку норвежця 13 олімпійських нагород, з яких вісім золотих. 20 раз спортсмен вигравав чемпіонат світу, ще шість раз він ставав переможцем Кубка світу.

    Всього Бйорндален здобув 95 перемог в особистих гонках на етапах Кубка світу з біатлону і ще одну у лижних змаганнях.

    Як відомо, восьмикратний олімпійський чемпіон і найтитулованіший спортсмен в історії зимових Ігор не увійшов до складу норвезької команди на Пхьончхані-2018.

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