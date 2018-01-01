Легендарний біатлоніст Бйорндален поїде на Олімпіаду-2018 в якості тренера збірної Білорусі

МОК дав позитивну відповідь

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) включив найтитулованішого спортсмена в історії зимових Олімпіад біатлоніста Уле Ейнара Бйорндалена до складу збірної Білорусі. Про це повідомляє прес-служба білоруської Федерації біатлону. Як зазначається, Уле-Ейнар Бйорндален відправиться на Олімпіаду в якості тренера національної збірної Білорусі. Також



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Уле Ейнар Бйорндален. Фото: Getty Images

МОК дав позитивну відповідь

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) включив найтитулованішого спортсмена в історії зимових Олімпіад біатлоніста Уле Ейнара Бйорндалена до складу збірної Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба білоруської Федерації біатлону.

Як зазначається, Уле-Ейнар Бйорндален відправиться на Олімпіаду в якості тренера національної збірної Білорусі.

Також відомо, що зараз всі формальності для відбору ну участі нарешті улагоджені.

Так, в федерацію прийшло відповідне підтвердження від НОК Білорусі.

«МОК дав позитивну відповідь, і ми тепер можемо сказати офіційно: так, Бйорндален їде на Олімпіаду в якості тренера збірної Білорусії», - повідомила прес-аташе ВФБ Вікторія Тарасевич.

Додамо, що на рахунку норвежця 13 олімпійських нагород, з яких вісім золотих. 20 раз спортсмен вигравав чемпіонат світу, ще шість раз він ставав переможцем Кубка світу.

Всього Бйорндален здобув 95 перемог в особистих гонках на етапах Кубка світу з біатлону і ще одну у лижних змаганнях.

Як відомо, восьмикратний олімпійський чемпіон і найтитулованіший спортсмен в історії зимових Ігор не увійшов до складу норвезької команди на Пхьончхані-2018.