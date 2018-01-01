Кінець епохи: на Олімпіаду-2018 не поїдуть легендарні спортсмени Бйорндален і Ягр

Уле-Ейнар і Яромир не потрапили у заявки своїх команд з біатлону та хокею відповідно

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален не увійшов до складу збірної Норвегії на Олімпійські ігри-2018. Як повідомляє AFP. 43-річний спортсмен не зміг виконати кваліфікаційний норматив для потрапляння у команду. Зауважимо, що норвежець брав участь у шести останніх Іграх і завоював на них вісім золотих медалей. Водночас, нападник



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Яромир Ягр

Уле-Ейнар і Яромир не потрапили у заявки своїх команд з біатлону та хокею відповідно

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален не увійшов до складу збірної Норвегії на Олімпійські ігри-2018.

Як повідомляє AFP. 43-річний спортсмен не зміг виконати кваліфікаційний норматив для потрапляння у команду.

Зауважимо, що норвежець брав участь у шести останніх Іграх і завоював на них вісім золотих медалей.

Водночас, нападник хокейного клубу «Калгарі» Яромир Ягр не увійшов до складу збірної Чехії з хокею на ОІ-2018 року, повідомляється на офіційному сайті Чеського хокейного союзу.

Таким чином, 45-річний форвард не зможе виступити на шостих у своїй кар'єрі Іграх.

У заявку команди Чехії на змагання у Пхьончхані включені 25 гравців.

При цьому Бйорндален візьме участь у чемпіонаті Європи, повідомляє Nettavisen.

Цей турнір відбудеться в італійській Валь-Ріданні з 24-го по 28-ме січня.