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    Кінець епохи: на Олімпіаду-2018 не поїдуть легендарні спортсмени Бйорндален і Ягр

    Уле-Ейнар і Яромир не потрапили у заявки своїх команд з біатлону та хокею відповідно
    Восьмиразовий олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален не увійшов до складу збірної Норвегії на Олімпійські ігри-2018. Як повідомляє AFP. 43-річний спортсмен не зміг виконати кваліфікаційний норматив для потрапляння у команду. Зауважимо, що норвежець брав участь у шести останніх Іграх і завоював на них вісім золотих медалей. Водночас, нападник
    • Сьогодні, 19:50
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    Яромир Ягр
    Яромир Ягр

    Уле-Ейнар і Яромир не потрапили у заявки своїх команд з біатлону та хокею відповідно

    Восьмиразовий олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален не увійшов до складу збірної Норвегії на Олімпійські ігри-2018.

    Як повідомляє AFP. 43-річний спортсмен не зміг виконати кваліфікаційний норматив для потрапляння у команду.

    Зауважимо, що норвежець брав участь у шести останніх Іграх і завоював на них вісім золотих медалей.

    Водночас, нападник хокейного клубу «Калгарі» Яромир Ягр не увійшов до складу збірної Чехії з хокею на ОІ-2018 року, повідомляється на офіційному сайті Чеського хокейного союзу.

    Таким чином, 45-річний форвард не зможе виступити на шостих у своїй кар'єрі Іграх.

    У заявку команди Чехії на змагання у Пхьончхані включені 25 гравців.

    При цьому Бйорндален візьме участь у чемпіонаті Європи, повідомляє Nettavisen.

    Цей турнір відбудеться в італійській Валь-Ріданні з 24-го по 28-ме січня.

    Олімпійські Ігри біатлон Олімпіада норматив хокей
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