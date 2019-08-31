Легендарний бодібілдер, друг Шварценеґґера загинув на морі у наслідок нещасного випадку



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Франко Коломбо і Арнольд Шварценеґґер були близькими друзями Instagram Арнольда Шварценеґґера

Коломбо з'являвся у фільмах «Людина, що біжить», «Конан-варвар» і «Термінатор»

Дворазовий володар звання «Містер Олімпія» італієць Франко Коломбо трагічно помер у віці 78 років. Причиною смерті став нещасний випадок на морі недалеко від Сан-Теодоро, повідомляє Generation Iron.

Італієць був близьким другом бодібілдера і актора Арнольда Шварценеґґера. Вони були знайомі 54 роки. Удвох еміґрували в Америку в 1969 році і починали працювати каменярами, перш ніж увірватися в світ бодібілдингу.

Коломбо народився 7 серпня 1941 року в комуні Оллолаї на острові Сардинія. У 1976 і 1981 роках він завоював звання «Містер Олімпія». Завдяки дружбі зі Шварценеґґером спортсмен періодично отримував епізодичні ролі в кіно. Так, Коломбо з'являвся у фільмах «Людина, що біжить», «Конан-варвар» і «Термінатор».