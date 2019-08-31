Одна з найвідоміших гонщиць світу загинула, намагаючись встановити новий рекорд
Американка Джессі Комбс прагнула розігнати свій транспортирний засіб до 619 миль на годину
39-річна американська гонщиця і ведуча автомобільних телевізійних шоу Джессі Комбс трагічно загинула, намагаючись побити свій власний рекорд швидкості чотириколісного транспорті серед жінок. Цього разу Комбс намагалася розігнатися до 619 миль на годину в реактивному транспортному засобі на озері в пустелі Альворд, штат Орегон. Але не влаорся.
Трагедія сталася 27 серпня. За три дні до загибелі жінка опублікувала в своєму Instagram пост, в якому написала:
"Це може здатися трохи божевільним, немов переходити лінію вогню ... ті, хто мріють, - ті досягають великих цілей. Люди кажуть, що я божевільна. Я дякую їм за це", - заявляла екстремлка
Спочатку, гонщиця встановила рекорд чотириколісного транспорту у 640 км / год в жовтні 2013 року. Вона була за кермом північноамериканського Eagle Supersonic Speed Challenger. За кілька років, вона побила свій власний рекорд, набравши швидкість до 769 км / год, однак він залишився незатвердженим і не потрапив в офіційні записи.
Про Джессі Комбс відомо, що 2007 року на неї впав великий шматок обладнання в майстерні, в результаті жінці діагностували перелом хребта і сказали, що решту свого життя вона проведе інвалідному кріслі.
Однак Джессі виявилася сильнішою, ніж вважали лікарі. Після тривалого постільного режиму і восьми місяців терапії Комбс одужала і продовжила займатися улюбленою справою. Технічну освіту дівчини, і її ентузіазм помітили промислові дизайнери, і запросили на передачу Xtreme 4 × 4. Згодом Вона з'явилася на екранах в телепередачі "Руйнівники легенд".
Відзначається, що дівчина вміла водити все - від реактивних автомобілів і вантажівок-монстрів до ралійних машин. Також вона стала першою жінкою, яка брала участь в змаганнях Ultra4 King of the Hammers, де зуміла здобути перемогу 2014 року.