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    Одна з найвідоміших гонщиць світу загинула, намагаючись встановити новий рекорд

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    Найбільшою мрією Джессі було стати найшвидшою жінкою на Землі. Але&nbsp; вона покинула цю землю, рухаючись швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії, - відзначили рідні гонщиці, коментуючи тагедію - Одна з найвідоміших гонщиць світу загинула, намагаючись встановити новий рекорд
    Найбільшою мрією Джессі було стати найшвидшою жінкою на Землі. Але  вона покинула цю землю, рухаючись швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії, - відзначили рідні гонщиці, коментуючи тагедію
    Фото з соцмереж

    Американка Джессі Комбс прагнула розігнати свій транспортирний засіб до 619 миль на годину

    39-річна американська гонщиця і ведуча автомобільних телевізійних шоу Джессі Комбс трагічно загинула, намагаючись  побити свій власний рекорд швидкості чотириколісного транспорті серед жінок. Цього разу Комбс намагалася розігнатися до 619 миль на годину в реактивному транспортному засобі на озері в пустелі Альворд, штат Орегон. Але не влаорся.

    Трагедія сталася 27 серпня. За три дні до загибелі жінка опублікувала в своєму Instagram пост, в якому написала: 


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    Той самий транспортний засіб, на якому Джіссі намагалася увійти в історію

    "Це може здатися трохи божевільним, немов переходити лінію вогню ... ті, хто мріють, - ті досягають великих цілей. Люди кажуть, що я божевільна. Я дякую їм за це", - заявляла екстремлка 

    Спочатку, гонщиця встановила рекорд чотириколісного транспорту у 640 км / год в жовтні 2013 року. Вона була за кермом північноамериканського Eagle Supersonic Speed Challenger. За кілька років, вона побила свій власний рекорд, набравши швидкість до 769 км / год, однак він залишився незатвердженим і не потрапив в офіційні записи. 


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    Жінка не могла жити без швидкості та ризику, і врешті решт це її і вбило

    Про Джессі Комбс відомо, що 2007 року на неї впав великий шматок обладнання в майстерні, в результаті жінці діагностували перелом хребта і сказали, що  решту свого життя вона проведе інвалідному кріслі.

    Однак Джессі виявилася сильнішою, ніж вважали лікарі. Після тривалого постільного режиму і восьми місяців терапії Комбс одужала і продовжила займатися улюбленою справою. Технічну освіту дівчини, і її ентузіазм помітили промислові дизайнери,  і запросили на передачу Xtreme 4 × 4. Згодом Вона з'явилася на екранах в телепередачі "Руйнівники легенд".

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    Джессі мала технічну освіту і чудово зналася у транспорті

    Відзначається, що дівчина вміла водити все - від реактивних автомобілів і вантажівок-монстрів до ралійних машин. Також вона стала першою жінкою, яка брала участь в змаганнях Ultra4 King of the Hammers, де зуміла здобути перемогу 2014 року.

     

     Читайте також: Британець побив світовий рекорд швидкості на велосипеді
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