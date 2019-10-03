Легендарний Холіфілд проведе бій в Японії



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Евандер Холіфілд FdbPlus

56-річний американський надважковаговик візьме участь в виставковому поєдинку

Легендарний американський 56-річний боксер надважкої вагової категорії Евандер Холіфілд вийде у ринг в Японії. Він візьме участь у виставковому поєдинку, інформує TMZ.

Бій має відбутися 2020 року. На той момент Холіфілду вже буде 57 років. Наразі, подробиці бою поки не відомі.

«Це не заради прибутку, а для благочинності. А ще можливість познайомити японських шанувальників боксу з єдиним чотириразовим чемпіоном світу», - зазначив Холіфілд.

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Останнього разу Холіфілд виходив у ринг 2011 року, коли переміг данця Браяна Нільсена.