У Росії жорстоко вбили чемпіона з боксу
Болот Акулов
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Спортсмен так і не отямився після черепно-мозкової травми
У російському Ленінськ-Кузнецький Кемеровської області помер в реанімації чемпіон РФ з боксу Болот Атакулов.
До лікарні спортсмена доправили наприкінці вересня після жорстокої бійки в місцевому барі. У нього діагностували черепно-мозкову травму, перелом скроневої кістки численні забої, інформує Р-Спорт.
Акулов побився з 32-річним відвідувачем бару, який втрутився в бурхливу суперечку спортсмена з дівчиною. Відвідувач вивів боксера на вулицю, повалив та почав бити головою об асфальт.
Рідні Акулова почали збір кошті для транспортування тіла чемпіона Росії на батьківщину в Киргизстан.