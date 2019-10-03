У Росії жорстоко вбили чемпіона з боксу



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Болот Акулов Твіттер

Спортсмен так і не отямився після черепно-мозкової травми

У російському Ленінськ-Кузнецький Кемеровської області помер в реанімації чемпіон РФ з боксу Болот Атакулов.

До лікарні спортсмена доправили наприкінці вересня після жорстокої бійки в місцевому барі. У нього діагностували черепно-мозкову травму, перелом скроневої кістки численні забої, інформує Р-Спорт.

Акулов побився з 32-річним відвідувачем бару, який втрутився в бурхливу суперечку спортсмена з дівчиною. Відвідувач вивів боксера на вулицю, повалив та почав бити головою об асфальт.

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Рідні Акулова почали збір кошті для транспортування тіла чемпіона Росії на батьківщину в Киргизстан.