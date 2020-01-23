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    Легендарний Усейн Болт стане батьком (фото)

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    Усейн Болт - Легендарний Усейн Болт стане батьком (фото)
    Усейн Болт
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    Знаменитий спринтер опублікував фото вагітної подруги

    Легендарний восьмиразовий олімпійський чемпіон та 11-разовий чемпіон світу в спринті Усейн Болт незабаром стане батьком.

    Знаменитий ямайський бігун опублікував у соцмережі фото вагітної подруги. «Хочу сказати, що незабаром з’явиться король чи королева», - підписав публікацію Усейн.

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    I just want to say a KING or QUEEN is about to be HERE. @kasi.b

    Допис, поширений Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

    За час виступів Болт встановив вісім рекордів світу. На разі він є чинним володарем рекордів на дистанціях у 100 м – 9,58с; 200 м – 19,19с, а також з командою в естафеті 4×100 м – 36,84 с.

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    Золоті медалі на дистанціях у 100 та 200 м і у естафеті 4×100 Болт виборював на трьох Олімпіадах поспіль. Золота за естафету Пекіна-2008 спортсмен позбувся через позитивну пробу на допінг у партнера по команді.

    Професіональну кар’єру бігун завершив 2017 року.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Усейн Болт
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