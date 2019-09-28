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    Легкоатлетична збірна Норвегії виселилася з готелю в Досі і вимагає в адміністрації повернути гроші

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    Якоб Інґебріґтсен і компанія обурені умовами, в яких доводиться мешкати - Легкоатлетична збірна Норвегії виселилася з готелю в Досі і вимагає в адміністрації повернути гроші
    Якоб Інґебріґтсен і компанія обурені умовами, в яких доводиться мешкати
    NRK

    Скандинави жаліються на антисанітарію

    Легкоатлетична збірна Норвегії намагається домогтися повернення грошей, які були сплачені національною федерацією готелю Ezdan у Досі (Катар).

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    Норвезька делегація виселилася з готелю через антисанітарні умови. Також повідомлялося про масове отруєння в таборі команди, але його спростував капітан збірної Ерленд Шлоквік. Проте він заявив, що повернення грошей норвежці будуть домагатися:

    «Можу підтвердити, що серед спортсменів отруєнь немає. Стосовно повернення грошей, то з цього питання у нас вчора була зустріч. Чекаємо відповіді».

    Нагадаємо, в ці дні в Досі відбувається чемпіонат світу з легкої атлетики.

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