Легкоатлетична збірна Норвегії виселилася з готелю в Досі і вимагає в адміністрації повернути гроші



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Скандинави жаліються на антисанітарію

Легкоатлетична збірна Норвегії намагається домогтися повернення грошей, які були сплачені національною федерацією готелю Ezdan у Досі (Катар).

Норвезька делегація виселилася з готелю через антисанітарні умови. Також повідомлялося про масове отруєння в таборі команди, але його спростував капітан збірної Ерленд Шлоквік. Проте він заявив, що повернення грошей норвежці будуть домагатися:

«Можу підтвердити, що серед спортсменів отруєнь немає. Стосовно повернення грошей, то з цього питання у нас вчора була зустріч. Чекаємо відповіді».

Нагадаємо, в ці дні в Досі відбувається чемпіонат світу з легкої атлетики.

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