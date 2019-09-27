Юлія Левченко і Ярослава Магучих вийшли у фінал чемпіонату світу



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Юлія Левченко вчасно зупинилася ФЛАУ

Поза межами 12-ки найсильніших опинилася Ірина Геращенко

Українки Юлія Левченко і Ярослава Магучих вийшли у фінал змагань зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який сьогодні стартував у Досі (Катар).

Віце-чемпіонка світу-2019 Левченко усі чотири висоти взяла з першої спроби і зупинилася на показнику 1,92 м. Далі вона вирішила не стрибати, резонно передбачивши, що для потрапляння в 12-ку цього буде достатньо.

Ярослава Магучих, яка цього літа у своїх 17 стала наймолодшою стрибункою в історії, якій підкорилася висота два метри, з другої спроби взяла 1,85 і 1,92 м, але інші висоти, зокрема 1,94 підкорила з першої спроби.

Вище 1,94 м не стрибав у кваліфікації ніхто. Американка Вашті Каннінґем і білоруска Карина Демидик взяли цю висоту з першої спроби й відповідно стали у кваліфікації першими.

А ось дворазова чемпіонка світу Марія Ласіцкене, яка виступає в нейтральному статусі, з другої спроби взяла висоту 1,89 м, хоча в підсумку теж з результатом 1,94 м до фіналу пройшла.

Також до 12-ки, взявши 1,94 м, пробилися німкеня Імке Оннен, болгарка Мірела Демірева, полячка Каміла Ліцвінко і узбечка Світлана Радзівіл.

А ось ще одна українка Ірина Геращенко не змогла підкорити планки на висоті 1,89 м і до фіналу не пробилася.

Фінал стрибків у висоту серед жінок відбудеться у неділю, 30 вересня, починаючи з 20:30 за київським часом.