Леоненко назвав головного винуватця невдач «Динамо». І це не тренер або гравці



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Віктор Леоненко Фото: Footballua.tv

Колишній гравець київського клубу вважає, що причину у президентові клубу

Експерт програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» висловився щодо невдалої відставки головного тренера «Динамо» Олександра Хацкевича.

За словами Віктора Леоненка, керівництво київського клубу не підготувалося належним чином до сезону, інформує сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».

«Які у нього помилки? Привозять футболістів, з якими потрібно працювати, а потрібні вони чи ні? Добре хоч почали писати, що футболісти не відповідають рівню «Динамо», - сказав він.

«Керівництво не підготувалося до єврокубків. Які можуть бути претензії до тренера? Хацкевич ліпив з того, що є. Уже вересень, але «Динамо» продовжує шукати нападника. Мораес і Громов не пішли, якби грали у складі», - додав Леоненко.

«Ігор Суркіс повинен визнати свою провину, причому, вже давно. Закордонного тренера не призначать, тому що у «Динамо» привозять незрозумілих гравців. Президент лізе у команду, у цьому і є помилка. Тренера можна поміняти, але все одно поставлять того, який знає динамівську кухню», - підсумував він.

Раніше Хацкевич розповів, чого бракує «Динамо», аби нарешті здобути перемогу.