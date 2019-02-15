Леся Цуренко вирішила не захищати титул в Акапулько. Вона втратить рейтингові очки



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Після торішньої перемоги Леся Цуренко стверджувала, що дуже любить приїжджати в Акапулько WTAtennis

Українка вирішила тиждень перепочити

Друга ракетка України Леся Цуренко не заявилася на турнір серії WTA International в Акапулько (Мексика).

Нагадаємо, 29-річна українська тенісистка вигравала ці змагання два роки поспіль. У 2017-му вона у фіналі обіграла француженку Крістіну Младеновіч, у 2018-му – німкеню Штефані Фьоґеле.

Відзначимо, що лідером посіву в поточному році в Акапулько стане американка Слоан Стівенс (WTA №5), яка перемагала там в 2016-му році.

Цуренко після турніру в Дубаї зробить тижневий відпочинок, після чого зіграє в США - - Індіан-Веллсі і Маямі.

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