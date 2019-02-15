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    Леся Цуренко вирішила не захищати титул в Акапулько. Вона втратить рейтингові очки

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    Після торішньої перемоги Леся Цуренко стверджувала, що дуже любить приїжджати в Акапулько - Леся Цуренко вирішила не захищати титул в Акапулько. Вона втратить рейтингові очки
    Після торішньої перемоги Леся Цуренко стверджувала, що дуже любить приїжджати в Акапулько
    WTAtennis

    Українка вирішила тиждень перепочити

    Друга ракетка України Леся Цуренко не заявилася на турнір серії WTA International в Акапулько (Мексика).

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    Нагадаємо, 29-річна українська тенісистка вигравала ці змагання два роки поспіль. У 2017-му вона у фіналі обіграла француженку Крістіну Младеновіч, у 2018-му – німкеню Штефані Фьоґеле.

    Відзначимо, що лідером посіву в поточному році в Акапулько стане американка Слоан Стівенс (WTA №5), яка перемагала там в 2016-му році.

    Цуренко після турніру в Дубаї зробить тижневий відпочинок, після чого зіграє в США - - Індіан-Веллсі і Маямі.

     Читайте також: Еліна Світоліна впевнено вийшла до півфіналу турніру в Досі
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