Леся Цуренко вирішила не захищати титул в Акапулько. Вона втратить рейтингові очки
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Після торішньої перемоги Леся Цуренко стверджувала, що дуже любить приїжджати в Акапулько
WTAtennis
Українка вирішила тиждень перепочити
Друга ракетка України Леся Цуренко не заявилася на турнір серії WTA International в Акапулько (Мексика).
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Нагадаємо, 29-річна українська тенісистка вигравала ці змагання два роки поспіль. У 2017-му вона у фіналі обіграла француженку Крістіну Младеновіч, у 2018-му – німкеню Штефані Фьоґеле.
Відзначимо, що лідером посіву в поточному році в Акапулько стане американка Слоан Стівенс (WTA №5), яка перемагала там в 2016-му році.
Цуренко після турніру в Дубаї зробить тижневий відпочинок, після чого зіграє в США - - Індіан-Веллсі і Маямі.
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