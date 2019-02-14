Еліна Світоліна впевнено вийшла до півфіналу турніру в Досі
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Еліна Світоліна мчить до чергового титулу
WTAtennis
Прима українського тенісу впоралася з чешкою Муховою
Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України з легкістю пробилася до півфіналу турніру з серії Premier у столиці Катару Досі (покриття - хард, призовий фонд - $916 131).
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У чвертьфінальному поєдинку Еліна здолала 132-гу тенісистку світу Кароліну Мухову - 6:4, 6:2.
Матч тривав годину і 25 хвилин. Впродовж гри Світоліна відібрала три подачі суперниці, Кароліна - одну.
За вихід у фінал Еліна посперечається з переможницею пари Сімона Галеп (Румунія, WTA №3) - Юлія Ґьорґес (Німеччина, WTA №16). Ці тенісистки свій матч розпочнуть у найближчі хвилини.
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