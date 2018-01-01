Левченко встановила новий молодіжний рекорд України в приміщеннях
- Сьогодні, 20:58
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Юлія Левченко
Юлія побила досягнення Ірини Михальченко, яке протрималося 24 роки
Срібний призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко встановила новий молодіжний рекорд України в приміщеннях.
Нагадаємо, що Левченко стала переможницею «Різдвяних стартів» в Києві з результатом 1,97 м.
До цього рекорд належав Ірині Михальченко.
24 роки тому Ірина показала результат 1,96 м.
Зазначимо, що Левченко визнана найкращою легкоатлеткою в Україні в 2017 році.
На її рахунку срібло чемпіонату світу в Лондоні, бронза чемпіонату Європи в приміщенні, золото на молодіжному чемпіонаті Європи, а також кілька подіумів на етапах «Діамантової Ліги».
Також українка перемогла в номінації «Висхідна зірка» європейської легкої атлетики.
Джерело: xsport.ua