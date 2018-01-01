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    Левченко встановила новий молодіжний рекорд України в приміщеннях

    Юлія побила досягнення Ірини Михальченко, яке протрималося 24 роки
    Срібний призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко встановила новий молодіжний рекорд України в приміщеннях. Нагадаємо, що Левченко стала переможницею «Різдвяних стартів» в Києві з результатом 1,97 м. До цього рекорд належав Ірині Михальченко. 24 роки тому Ірина показала результат 1,96 м. Зазначимо, що Левченко
    • Сьогодні, 20:58
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    Юлія Левченко
    Юлія Левченко

    Юлія побила досягнення Ірини Михальченко, яке протрималося 24 роки

    Срібний призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко встановила новий молодіжний рекорд України в приміщеннях.

    Нагадаємо, що Левченко стала переможницею «Різдвяних стартів» в Києві з результатом 1,97 м.

    До цього рекорд належав Ірині Михальченко.

    24 роки тому Ірина показала результат 1,96 м.

    Зазначимо, що Левченко визнана найкращою легкоатлеткою в Україні в 2017 році.

    На її рахунку срібло чемпіонату світу в Лондоні, бронза чемпіонату Європи в приміщенні, золото на молодіжному чемпіонаті Європи, а також кілька подіумів на етапах «Діамантової Ліги».

    Також українка перемогла в номінації «Висхідна зірка» європейської легкої атлетики.

    Джерело: xsport.ua

    Юлія Левченко легка атлетика рекорд
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