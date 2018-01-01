Левченко встановила новий молодіжний рекорд України в приміщеннях

Юлія побила досягнення Ірини Михальченко, яке протрималося 24 роки

Срібний призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко встановила новий молодіжний рекорд України в приміщеннях. Нагадаємо, що Левченко стала переможницею «Різдвяних стартів» в Києві з результатом 1,97 м. До цього рекорд належав Ірині Михальченко. 24 роки тому Ірина показала результат 1,96 м. Зазначимо, що Левченко