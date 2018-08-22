«Лейпциг» зіткнувся з кадровими проблемами перед матчем із «Зорею» у Лізі Європи



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Жан-Кевен Огюстен. Фото: ФК Лейпциг

Два гравці німецького клубу точно пропустят матч із луганцями

Два гравці «Лейпцига» пропустять перший матч з «Зорею» в Лізі Європи.

Хавбек Марсель Забітцер повернеться до складу команди тільки до недільного матчу проти «Боруссії» Дортмунд.

Форвард Жан-Кевен Огюстен пропустить зустріч з луганцями через проблеми зі шлунком.

З такою ж проблемою зіткнувся і нападник Тімо Вернер, який, за словами головного тренера «Лейпцига», встиг відновитися і разом з німецькою командою прилетів в Україну.

У півзахисника Кевіна Кампля м'язова напруга, його участь в матчі також під питанням.

Нагадаємо, зустріч відбудеться у четвер, 22-го серпня, початок - 21.30.

Джерело: ua.tribuna.com