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    «Лейпциг» зіткнувся з кадровими проблемами перед матчем із «Зорею» у Лізі Європи

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    Жан-Кевен Огюстен. Фото: ФК Лейпциг - «Лейпциг» зіткнувся з кадровими проблемами перед матчем із «Зорею» у Лізі Європи
    Жан-Кевен Огюстен. Фото: ФК Лейпциг

    Два гравці німецького клубу точно пропустят матч із луганцями

    Два гравці «Лейпцига» пропустять перший матч з «Зорею» в Лізі Європи.

    Хавбек Марсель Забітцер повернеться до складу команди тільки до недільного матчу проти «Боруссії» Дортмунд.

    Форвард Жан-Кевен Огюстен пропустить зустріч з луганцями через проблеми зі шлунком.

    З такою ж проблемою зіткнувся і нападник Тімо Вернер, який, за словами головного тренера «Лейпцига», встиг відновитися і разом з німецькою командою прилетів в Україну.

    У півзахисника Кевіна Кампля м'язова напруга, його участь в матчі також під питанням.

    Нагадаємо, зустріч відбудеться у четвер, 22-го серпня, початок - 21.30.

    Джерело: ua.tribuna.com

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